Kehrtwende bei den Westendern : Reserve des 1. FC Mönchengladbach doch nicht zurückgezogen

Ein Fußball im Netz. Foto: imago sportfotodienst

Fussball-Kreisliga B Vor rund einem Monat sah es noch so aus, als würde der 1. FC Mönchengladbach seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden – so wurde es auch vom Verein kommuniziert. Nun hat das Team am Wochenende aber in der Kreisliga B gespielt. Wie kam es zu dieser Kehrtwende?

Die Überraschung war groß, als am Wochenende die Reserve des 1. FC Mönchengladbach ihr Spiel gegen Grün-Weiß Holt bestritt. Denn vor einem Monat hatte der Verein angekündigt, die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abzumelden. „Das heißt aber nicht, dass es da in der Zukunft nicht auch wieder eine Reserve geben kann“, sagte Vereinspräsident Christian Oh damals zum Aus der Kreisliga-Mannschaft.

Nun ist die Reserve doch weiter im Ligabetrieb dabei – zumindest vorerst. Dass es den ursprünglichen Plan gab, die zweite Mannschaft abzumelden, bestätigt Amin Fadel, seit Januar Trainer der Oberliga-Mannschaft: „Ja, das ist richtig. Das war auch der Plan. Wir müssen jetzt mal sehen, ob wir auch die nächsten Spiele mit der Zweiten bestreiten und den anderen Spielern Spielpraxis geben können. Wir wollen jetzt gucken, ob wir das ganze aufrecht erhalten können und ob das dann von der Belastung her passt.“ Fadel stand im Spiel am Sonntag selbst in der Startelf der Reserve, auch in der Hinrunde bestritt er regelmäßig Einsätze in der Kreisliga B. Er und sein Co-Trainer Rudolfo Torrens, der zuvor Coach der Reserve waren, sollen die Mannschaft bei den Spielen nun betreuen.