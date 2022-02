Fußball-Niederrheinliga der Frauen : Viktoria bietet dem Favoriten lange Paroli

Die Gastgeberinnen – hier Viktoria-Angreiferin Jana Claus – tauchten nach Kontern einige Male gefährlich vor dem Tor des Spitzenreiters aus Mönchengladbach auf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer/Geldern Viktoria Winnekendonk verliert nach hartem Kampf mit 1:3 gegen den ungeschlagenen Tabellenführer FV Mönchengladbach. SV Walbeck erleidet weiteren Rückschlag im Abstiegskampf.

Von Klaus Schopmans

Im Hinspiel war Frauenfußball-Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk gegen den Topfavoriten FV Mönchengladbach ins offene Messer gelaufen und mit einer deftigen 0:7-Pleite in die Saison gestartet. So etwas sollte auf keinen Fall noch einmal passieren. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen im Viktoria-Sportpark hatte Trainer Uli Berns seinen Spielerinnen deshalb eine defensive Taktik mit auf den Weg gegeben.

Und diese Rechnung sollte im Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer lange Zeit aufgehen. Vor rund 100 Besuchern hatten die Gäste zwar gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Doch die überlegenen Gladbacherinnen tauchten nur äußerst selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Die Gäste fanden einfach keine Mittel, die gut organisierte Defensive der Viktoria zu überwinden. Auch bei Standardsituationen war die Winnekendonker Abwehr zunächst sattelfest. Vorne lauerten dann die schnellen Angreiferinnen des Tabellenvierten, um den einen oder anderen Nadelstich zu setzen.

Info So traten die Mannschaften an Viktoria Winnekendonk: Waerder – Böhm, Schmidtmann, Tepaß, Luyven, Klucken, Rankers, Samira Berns (90. Weyers), Claus (62. Selina Berns), Stein, Bousart. SV Walbeck: Weber – Patyk, Vester, Kostyrok (76. Jansen), Wellmans (67. Winter), Grusa, Aengenvoort, Peschges, Juntermanns, Schmitz (54. Hanßen), Drewe.

Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern zunächst das gleiche Bild. Nach einer Stunde hatte der Winnekendonker Anhang Grund zum Jubeln. Plötzlich hatte Samira Berns freie Bahn – und diese Chance zum 1:0 ließ sich die Torjägerin nicht nehmen. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Nur fünf Minuten später bestrafte der Spitzenreiter eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Winnekendonker Abwehr mit dem Ausgleich. „Dieses Gegentor ist etwas zu schnell gefallen. Ansonsten hätten wir vielleicht für die große Überraschung sorgen können“, sagte Uli Berns.

So aber nahmen die Dinge schließlich doch noch den erwarteten Lauf. Mit zwei direkt verwandelten Freistößen in der 71. und 79. Minute machte der Spitzenreiter seinen zwölften Saisonsieg perfekt, Aus fast identischer Position schlugen die Bälle jeweils im Winnekendonker Tor ein. „Meine Mannschaft hat die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Mit etwas Glück hätten wir einen Punkt mitnehmen können“, so Berns.

Zum Rückrundenauftakt hat sich die Situation des SV Walbeck im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal verschärft. Nach der 2:3 (1:1)-Niederlage beim SV Mülheim-Heißen hat sich der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bereits auf sieben Punkte vergrößert, weil der Tabellenzwölfte HSV Langenfeld parallel seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SV Hemmerden mit einem 5:0-Heimsieg löste.

Die Walbecker Spielerinnen standen noch gar nicht richtig auf dem Kunstrasenplatz, da lagen sie auch schon hinten. Die Mülheimer Angreiferin Shqipe Saliri nutzte den ersten Vorstoß der Partie zum 1:0. Doch die Elf vom Walbecker Bergsteg schüttelte sich nur kurz. Nur zehn Minuten später erzielte Malin Schmitz den Ausgleichstreffer. Fortan hatten die favorisierten Gastgeberinnen, die eine Woche zuvor Viktoria Winnekendonk aus dem Niederrheinpokal geworfen hatten, zwar mehr Ballbesitz. Aber der SV Walbeck wirkte gefährlicher, nutzte allerdings seine Chancen nicht. In der zweiten Halbzeit mussten die Gäste zunächst wieder einen Rückschlag hinnehmen, als die Mülheimerin Lisa Mölders einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung nutzte. In der 76. Minute feierte Lena Jansen nach langer Pause ihr Comeback – und was für eins ! Die Walbecker Torjägerin stand gerade einmal zwei Minuten auf dem Platz, da war sie auch schon nach einem Freistoß per Kopf zum 2:2 zur Stelle.