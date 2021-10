Handball : ATV erreicht die Bundesliga-Zwischenrunde

Kerken Handball: Die von René Baude trainierten A-Juniorinnen des TV Aldekerk haben mit einem souveränen 43:28-Erfolg beim TV Verl ihr erstes Ziel bereits erreicht. In Leipzig geht’s jetzt noch um den Gruppensieg.

Für die A-Juniorinnen des TV Aldekerk war Verl in jedem Fall eine Reise wert. In Ostwestfalen lösten die Grün-Weißen die Aufgabe gegen den Nachwuchs des dortigen Turnvereins mehr als souverän. Mit einem 43:28 (19:14)-Auswärtssieg hat sich die Mannschaft um Trainer René Baude vorzeitig für die Zwischenrunde der Handball-Bundesliga qualifiziert.

„Das erste Ziel haben wir deutlich erreicht“, sagte ein zufriedener Trainer nach 60 turbulenten Minuten in der Verler Sporthalle. Begleitet von vielen Eltern hatte seine Mannschaft die Partie jederzeit im Griff und durfte am Ende einen klaren Erfolg feiern. Julia Albin hatte nach 90 Sekunden die erste Aldekerker Führung erzielt, die die Gäste in der Folgezeit auch nicht mehr abgeben sollten. Nach einem kurzen Abtasten riss der ATV das Geschehen an sich und verschaffte sich nach einer Viertelstunde einen Sieben-Tore-Vorsprung.