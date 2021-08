Handball-Zweitligist testet : Frauen des TV Aldekerk starten in die Vorbereitung

Frauen des TV Aldekerk starten in die Vorbereitung

Kerken An diesem Sonntag absolviert der Handball-Zweitligist sein erstes Testspiel. Zu Gast ist Borussia Dortmund. Vorrangig wird es darum gehen, Neuzugang Mariël Beugels ins bestehende Mannschaftsgefüge einzubauen.

Die Vorfreude bei den Handballerinnen des TV Aldekerk wächst nahezu täglich. Nachdem in einem furiosen Saisonfinale erstmalig in der Vereinsgeschichte der Aufstieg eines Frauenteams in die Zweite Bundesliga geschafft wurde, läuft nach einer kurzen Ruhephase jetzt die gemeinsame Vorbereitung auf „das Abenteuer Zweite Liga“.