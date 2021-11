Handball-Regionalliga : TV Aldekerk erobert die Tabellenspitze

Kerken Handball-Regionalliga: Die Freude über den 27:20-Erfolg bei der HSG Siebengebirge hält sich in Grenzen. ATV-Kreisläufer Marcel Görden zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Trainer Nils Wallrath hört zum Saisonende auf.

Doch die Freude über den Auswärtssieg hielt sich bei den Grün-Weißen in Grenzen. Der Grund: Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, als Marcel Görden verletzt auf dem Hallenboden liegen blieb und nach kurzer Behandlung mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung aus der Halle getragen werden musste. Nach Spielmacher Tim Gentges, der in dieser Woche am Meniskus operiert wird, ist Görden der zweite prominente Ausfall innerhalb kürzester Zeit. Ohne diese beiden Leistungsträger dürfte es der ATV schwer haben, die bisher gezeigten Leistungen bestätigen zu können. Für die Verantwortlichen besteht Handlungsbedarf, wenn die Mannschaft weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen soll. Außerdem muss sich der Vorstand ab sofort mit der Trainersuche beschäftigen. Nils Wallrath hat die sportliche Leitung und seine Mannschaft darüber informiert, dass er zum Saisonende aus beruflichen Gründen aufhört.