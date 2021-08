Tischtennis im Gelderland : Der freiwillige Abstieg des SV Walbeck

Franziska Holla zählte jahrelang zu den herausragenden Spielerinnen in der NRW-Liga. Jetzt hat sich die 26-jährige Walbeckerin dazu entschlossen, mindestens eine Saison lang zu pausieren. Foto: Heinz Spütz

Gelderland Franziska Holla macht Pause. Ohne ihre Spitzenspielerin sind die Walbecker Damen in der NRW-Liga chancenlos und schlagen künftig in der Verbandsliga auf. In den Herren-Bezirksklassen zeichnet sich ein spannender Abstiegskampf ab.

Von Volker Himmelberg

Der Tischtennis-Sport im Gelderland ist um ein Aushängeschild ärmer. Viele Jahre lang hatte sich die erste Damen-Mannschaft des SV Walbeck in der NRW-Liga behaupten können und dort in der Regel eine gute Rolle gespielt. Damit ist jetzt Schluss. Der Verein hat das Team in die Verbandsliga-Gruppe 3 zurückgezogen, in der es unter anderen auf den Lokalrivalen TTC Blau-Weiß Geldern-Veert trifft. Der Grund: Spitzenspielerin Franziska Holla möchte mindestens ein Jahr pausieren. „Ohne Franziska hätte die Mannschaft keine Chance auf den Klassenerhalt gehabt. Deshalb haben wir so entschieden“, sagt Abteilungsleiter Heinz Leuken. Die 26-Jährige war in der Vergangenheit regelmäßig mindestens für vier Punkte gut – die überragende Einzelspielerin war nebenbei auch noch in den Doppeln eine sichere Bank.

Da auch ihre Schwester Marina Holla und Andrea Keil wahrscheinlich nur sporadisch zum Einsatz kommen werden, sollen es eine Etage tiefer die beiden Routiniers Hannelore Hebinck und Angelika Holla in Zusammenarbeit mit Sarah Mattheus und Sue Bockholt richten. „Die Mannschaft ist stark genug besetzt, um einen gesicherten Mittelfeldplatz ins Auge fassen zu können“, sagt Leuken.

Info Anfang September startet die neue Saison Damen-Verbandsliga, Gruppe 3: SV Walbeck – TTC Indeland Jülich (Sa., 4. September, 18 Uhr); der TTC Geldern-Veert hat zunächst spielfrei. Herren-Bezirksklasse, Gruppe 1: DJK Rhenania Kleve II – Arminia Kapellen (Fr., 3. September, 19.30 Uhr), TSV Weeze – TuS Borth, Union Kevelaer-Wetten – TTV Goch (beide Sa., 4. September, 18.30 Uhr). Bezirksklasse, Gruppe 3: DJK VfL Willich – TTC Geldern-Veert (Fr., 3. September, 19.30 Uhr), TSV Krefeld-Bockum III – SV Walbeck (Sa., 4. September, 18.30 Uhr).

Trotz des freiwilligen Abstiegs der Damen ist die Vorfreude beim SV Walbeck auf die kommende Saison groß. Die Abteilung ist insgesamt gut durch die Pandemie gekommen und hat unverändert rund 130 Mitglieder in ihren Reihen. Der Verein aus dem Spargeldorf schickt beachtliche zwölf Mannschaften ins Rennen um die Meisterschaft – inklusive der beiden Mädchen-Teams, die in Kürze noch für die Leistungsklassen auf Bezirksebene gemeldet werden sollen. „Wir sind insgesamt gut aufgestellt. Demnächst planen wir einige Aktionen, die sich in erster Linie an den Nachwuchs und interessierte Hobbyspieler richten“, kündigt Leuken an.

In Sachen Corona blickt der erfahrene Funktionär halbwegs optimistisch in die Zukunft: „Die Lage hat sich allein schon deshalb verbessert, weil inzwischen viele Menschen geimpft sind. Ich gehe davon aus, dass wir diesmal wieder eine komplette Saison spielen, kalkuliere aber die eine oder andere Unterbrechung ein.“

Bei den Tischtennis-Männern im Gelderland spielt sich das sportliche Geschehen überwiegend in der Bezirksklasse ab. Wobei sich der SV Walbeck und der TTC Geldern aus der gewohnten Gruppe 1 verabschieden müssen, in der in der Vergangenheit nahezu Woche für Woche reizvolle Lokalduelle auf dem Programm gestanden hatten. „In die Gruppe 1 hat man die DJK Kellen und den TuS Borth eingestuft, die ihre Mannschaften jeweils aus der Bezirksliga zurückgezogen haben. Geldern und wir spielen wegen der geografischen Nähe zum Raum Krefeld künftig in der Gruppe 3. Das ist zwar schade, weil dadurch die Spiele gegen Union Wetten, Arminia Kapellen und den TSV Weeze wegfallen. Aber ich kann die Entscheidung des Verbandes nachvollziehen“, sagt Leuken.

Da der Tischtennis-Bezirk Düsseldorf die Zahl der Ligen nach und nach reduzieren möchte, zeichnet sich bereits in der kommenden Saison ein spannendes Hauen und Stechen um den Klassenerhalt ab. Aktuell gibt es noch sieben Bezirksklassen, in denen jeweils elf Mannschaften mitmischen. Zwei davon steigen direkt in die jeweiligen Kreisligen ab, zwei weitere Wackelkandidaten müssen sich nach dem letzten Spieltag noch in der Relegation bewähren. Leuken: „Unser erklärtes Saisonziel ist Platz sieben, der in jedem Fall den Klassenerhalt bedeutet.“ Das gleiche Ziel verfolgen auch die Nachbarn: Der TTC Geldern und der TTC Straelen/Wachtendonk in Gruppe 3; Arminia Kapellen, der TSV Weeze und Union Kevelaer-Wetten in Gruppe 1.