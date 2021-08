Fußball-Bezirksliga : Corona-Fall stoppt die gute Vorbereitung des FC Aldekerk

Kerken Der Fußball-Bezirksligist musste mit dem Team-Training bis Dienstag aussetzen. Trotzdem ist die Zuversicht groß, diesmal einen besseren Saisonstart zu erwischen.

Ein großes Ziel hat sich der FC Aldekerk für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga gesetzt: Er will nicht schon wieder den Saisonstart verpatzen. Denn das Team findet fast schon traditionell schlecht in eine neue Spielzeit hinein. In den vergangenen vier Jahren sprangen aus den ersten fünf Partien nie mehr als sechs Punkte heraus. Solch eine denkbar ungünstige Ausgangsposition wollen die Blau-Weißen diesmal unbedingt vermeiden und haben den Grundstein dafür bereits gelegt.