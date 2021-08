Fußball-Regionalliga : Das ist das Team des SV Straelen

Straelen Kevin Wolze ist der zwölfte Neuzugang des SVS, der am Samstag mit dem Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen in die Saison startet. Wir stellen die Mannschaft, die mögliche Taktik und das Team hinter dem Team vor.

Jetzt ist es perfekt. Kevin Wolze wird in der neuen Saison für den Fußball-Regionalligisten SV Straelen auflaufen. Die zwölfte Neuverpflichtung kann als Königstransfer bezeichnet werden. Der 31-Jährige, der schon seit einigen Wochen beim SVS trainiert hat und auch in Testspielen eingesetzt wurde, ist zuletzt für den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück aufgelaufen. Zuvor war er von 2011 bis 2019 für den MSV Duisburg am Ball.

Wolze kann 190 Einsätze in der Zweiten Liga, 88 in der Dritten Liga und 76 in der Regionalliga vorweisen. Dabei erzielte er 56 Treffer. „Kevin Wolze wird am Samstag zum Auftakt gegen Rot Weiss Ahlen spielen“, kommentierte Präsident Hermann Tecklenburg den Transfer. Das ist der Stand der Dinge beim SV Strae­len zwei Tage vor dem Auftakt am Samstag, 14 Uhr, im Stadion an der Römerstraße.