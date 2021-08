Fußball-Bezirksligist hatte es zuletzt nicht leicht : SV Walbeck rechnet wieder mit einer schweren Saison

Trainer Klaus Thijssen freut sich, dass es einige Neuzugänge gibt. Foto: Fupa

Walbeck Der Fußball-Bezirksligist will nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die Verantwortlichen setzen auf ihren gut gemischten Kader. Am 20. August steigt das erste Spiel.

In Sachen Vorbereitungsspielen ist der Fußball-Bezirksligist SV Walbeck in diesem Jahr sehr ambitioniert in der Auswahl seiner Gegner. Zwei Landesligisten und ein Oberligist standen oder stehen auf dem Programm. Gab es vor zwei Wochen gegen den SV Sonsbeck noch eine 0:8-Niederlage, sahen Walbecks Trainer Klaus Thijssen und Stefan Poetters am vergangenen Sonntag gegen den ASV Süchteln schon gute Ansätze, die hoffen lassen. „Schade eigentlich, dass ausgerechnet am kommenden Mittwoch gegen den Oberligisten Union Nettetal einige unserer Leistungsträger urlaubsbedingt nicht dabei sind“, sagt Thijssen.

Trotz allem: Die anstehende Saison wird für den SV Walbeck wieder eine Herausforderung werden, wie schon die vergangenen beiden verkürzten Spielzeiten angedeutet haben. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob der SV Walbeck ohne Pandemie noch Bezirksligist wäre. Ohne Zweifel musste sich das Team in den vergangenen beiden Jahren nach einige Abgängen von Leistungsträgern neu orientieren. Das ist aber in der Bezirksliga, wenn man, wie von den Verantwortlichen vorgegeben, nur auf die eigene Jugend setzt und für andere Verpflichtungen kein Geld zur Verfügung steht, nicht immer so ganz einfach.

Zum Glück mangelt es in Walbeck nicht an jungen Spielern, die gewillt sind, diesen Weg mitzugehen. Mit Leitungsträgern aus der zweiten Mannschaft und einigen weiteren Zugängen hofft man nun, für die kommende Saison gerüstet zu sein. „Ganz wichtig für uns ist auch, dass wir mit Alexander Skeip aus Broekhuysen und Steffen Linßen, der als A-Jugendlicher noch mit Seniorenerklärung spielt, in der kommenden Saison zwei Torhüter zur Verfügung haben. Das gibt mehr Sicherheit, wenn mal verletzungsbedingt etwas passiert“, sagt Thijssen.

Er hat mit Stefan Pötters einen erfahrenen Coach an seiner Seite. Zwar gibt es für die beiden Trainer noch einige Baustellen, in der Einschätzung und Zielsetzung für die kommende Serie ist man sich aber einig. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich sehe uns da in einem gesicherten Mittelfeld der Tabelle“, sagt Pötters. Dass in der Vorbereitung überwiegend gegen höherklassige Teams gespielt wurde, sieht er ebenfalls positiv. „Da kann die junge Mannschaft nur lernen, wenn ein Gegner mal richtig schnell und mit wenigen Ballkontakten spielt.“

Klaus Thijssen ergänzt: „Trotz aller Fortschritte sind wir nicht am Ziel, es braucht noch seine Zeit bis wir einige Fehler abstellen und stabiler werden.“

Die Walbecker werden die Bezirksliga-Saison mit einem Freitagsspiel gegen den GSV Moers am 20. August eröffnen. Am darauffolgenden Mittwoch erwartet das Team den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum zum Pokalspiel. Dann folgt auswärts der TuS Xanten, zum zweiten Heimspiel sind die Sportfreunde aus Broekhuysen zu Gast.0