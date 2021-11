Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen : TV Aldekerk macht den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale

Kerken Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: Vor 260 Zuschauern liefert der TV Aldekerk in der Vogteihalle gegen Borussia Dortmund eine starke Vorstellung und gewinnt verdient mit 32:20.

(CaB) Der Anfang ist gemacht. Nach dem 32:20 (14:9)-Erfolg zum Auftakt der Bundesliga-Zwischenrunde gegen den Nachwuchs von Borussia Dortmund besitzen die A-Juniorinnen des TV Aldekerk glänzende Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale um die Deutsche Handball-Meisterschaft. Vor rund 260 Zuschauern in der Vogteihalle zeigte die Mannschaft von René Baude eine starke Leistung und gewann auch in der Höhe verdient.

Den Aldekerkerinnen war die Entschlossenheit von der ersten Minute an deutlich anzumerken. Vor allem in der Defensive machten die Hausherrinnen einen guten Job und zeigten den Schwarz-Gelben schnell ihre Grenzen auf. Die 6:0-Formation zwang die Gäste regelmäßig zu Fernwürfen, die oftmals sichere Beute von Torhüterin Norah Kothen waren. So zogen die Gastgeberinnen schnell auf 5:1 davon und zwangen den BVB in eine frühe Auszeit.