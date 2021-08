Fußball-Testspiele : Lukas Ernesti fehlt Viktoria Goch länger

Kreis Kleve Der Bezirksligist verliert beim Landesligisten SV Sonsbeck mit 1:3, hält aber gut mit. Bezirksligist SV Walbeck unterliegt 0:5 beim Oberligisten SC Union Nettetal.

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat am Mittwochabend im Testspiel beim Landesligisten SV Sonsbeck eine 1:3 (0:1)-Niederlage kassiert. „Es war eine sehr intensive Partie. Ich bin mit der Leistung zufrieden“, sagte Viktoria-Coach Daniel Beine, der einige Spieler ersetzen musste. Die meisten Akteure werden zum Auftakt der Meisterschaft aber wieder dabei sein. Kapitän Lukas Ernesti, dem eine Woche zuvor im Test gegen den SC 26 Bocholt die Kniescheibe herausgesprungen war, wird allerdings noch länger fehlen. Denn Bänder und Knorpel im lädierten Knie sind beschädigt. „Das ist ein herber Verlust“, so Beine.

Die Viktoria geriet im Duell der beiden Teams, die in ihren Klassen zu den Titelanwärtern gezählt werden, erst in der Schlussphase auf die Verliererstraße. Ahmet Miri (65.) hatte zunächst den Rückstand aus der 16. Minute ausgeglichen. Der SV Sonsbeck nutzte dann einen Elfmeter zum 2:1 (81.) Der Gocher Jonathan Brilski handelte sich dabei wegen Meckerns eine Gelb-Rote Karte ein. In Überzahl stellte der Landesligist in der 90. Minute den Endstand her.