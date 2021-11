Handball-Regionalliga : TV Aldekerk will Favoritenrolle gerecht werden

Julian Mumme (beim Wurf) wird für Tim Gentges, der am Außenmeniskus operiert werden muss, die Rolle des Spielmachers übernehmen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Der Tabellendritte hat das Ziel, bis zur Winterpause kein Spiel mehr zu verlieren. Teil eins des Plans soll am Samstag bei der HSG Siebengebirge in die Tat umgesetzt werden.

Am Samstag reist der Handball-Regionalligist TV Aldekerk gemeinsam mit seinen treuen Anhängern im komfortablen Reisebus ins Siebengebirge. Doch hinter dieser Aktion steckt kein Ausflug, sondern es geht für den Tabellendritten (11:3-Punkte) zum Auswärtsspiel gegen die in Königswinter-Oberpleis ansässige Handball-Sport-Gemeinschaft (HSG) Siebengebirge, die mit 2:12-Zählern auf dem vorletzten Platz steht.

Die Zielsetzung der Mannschaft von Trainer Nils Wallrath ist ein offenes Geheimnis: In den vier verbleibenden Begegnungen bis zur Winterpause möchte der TV Aldekerk möglichst nicht mehr als Verlierer aus der Halle gehen. Ein Plan, der mit Blick auf den Spielplan machbar erscheint. Nach der Partie bei der HSG Siebengebirge folgen das Heimspiel gegen den HC Weiden sowie die schwere Partie beim aktuellen Tabellenzweiten BTB Aachen. Und zum hoffentlich guten Schluss tritt der Neusser HV in der Vogteihalle an.

Die HSG Siebengebirge hat ihren Saisonstart ordentlich vermasselt und die ersten vier Spiele verloren. Doch zuletzt zeigte die Mannschaft eine deutlich aufsteigende Form. Sie gewann ihr Spiel gegen den HC Weiden mit einem Tor Unterschied, anschließend zog sie sich bei der 23:25-Niederlage gegen BTB Aachen mehr als achtbar aus der Affäre. Am Dienstag verlor die HSG die Nachholpartie beim Neusser HV hauchdünn mit 20:21.

„Bei uns läuft es tatsächlich noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde“, sagte HSG-Trainer Lars Degenhardt. „Unsere Abwehr arbeitet sehr ordentlich, im Angriff fehlt uns aber die Durchschlagskraft. Aldekerk zählt zu den Top-Mannschaften in der Liga. Aber wir werden uns etwas einfallen lassen, um ordentlich Sand in das Getriebe der Aldekerker Tormaschine zu streuen.“

Beim TV Aldekerk läuft es im Moment mehr als gut – die letzten drei Spiele konnten überzeugend gewonnen werden, der Rückstand auf Spitzenreiter HC Gelpe/Strombach beträgt nur einen Punkt. Ein Sieg gegen die HSG Siebengebirge ist Pflicht, was Wallrath ähnlich sieht. „Wir müssen ganz einfach unsere Hausaufgaben machen und mit einem Sieg für eine vergnügliche Rückfahrt mit unseren Fans sorgen“, sagt der Trainer.

Die Marschroute für die Auswärtspartie dürfte klar sein: Aus einer stabilen Abwehr heraus mit Hochgeschwindigkeits-Handball schnell den Rhythmus finden und die Weichen möglichst frühzeitig auf Sieg stellen. „Natürlich habe ich unseren Gegner per Video analysiert und dabei Stärken und Schwächen gesehen. Aber wir werden den Fokus auf unser Spiel und nicht auf die Spielweise des Gegners richten. Trotzdem ist es gut zu wissen, wie der Gegner agiert, um Lösungen zu finden, wenn es mal nicht wie geplant laufen sollte“, sagt Wallrath.