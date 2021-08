Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern : Sportfreunde Broekhuysen bestätigen Favoritenrolle

Christoph Elspaß erzielte das Führungstor der Sportfreunde. Foto: FuPa

Kreis Kleve Der Bezirksligist siegt 3:1 beim TSV Nieukerk. Am Sonntag geht es in den Spielen SuS Kalkar gegen SF Broekhuysen und Alemannia Pfalzdorf gegen TSV Weeze um den Einzug in den Niederrheinpokal.

Von Joachim Schwenk

Die Sportfreunde Broekhuysen sind im letzten Spiel der Vorschlussrunde des Fußball-Kreispokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Bezirksligist schaffte am Mittwochabend einen 3:1 (2:0)-Sieg beim A-Ligisten TSV Nieukerk. Die Sportfreunde haben nun gute Chancen, den Einzug in den Niederrheinpokal zu schaffen. Den können sie am Sonntag, 15 Uhr, in der letzten Runde des Wettbewerbs mit einem Erfolg beim B-Ligisten SuS Kalkar perfekt machen.

Der Bezirksligist löste seine Aufgabe in Nieukerk recht souverän, obwohl wie beim Gegner einige Akteure fehlten. Christoph Elspaß (19.) und Finn Helders (30.) brachten das Team mit ihren Treffern nach Standardsituationen auf Kurs. Dennis Belzek (52.) nahm schon kurz nach dem Seitenwechsel die letzte Spannung aus dem Spiel. „Wir haben sicherlich keine Glanzleistung gezeigt. Doch die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Und jetzt wollen wir uns für den Niederrheinpokal qualifizieren“, sagte Co-Trainer Philipp Brouwers. Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber. Joshua Frenzen knickte in der Partie mit dem Fuß um. „Ich hoffe, dass er sich nicht schwer verletzt hat“, sagte der Broekhuysener Coach Sebastian Clarke.

Wilfried Steeger, Trainer des Gastgebers, war mit der Leistung seiner Mannschaft im Großen und Ganzen zufrieden. „Wir haben uns gegen eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga gut verkauft. Ärgerlich ist nur, dass wir bei allen drei Gegentreffern gepatzt haben“, sagte Steeger. Stefan Onkels (88.) erzielte kurz vor Schluss per Elfmeter den Treffer des Gastgebers.