Fußball : Union Wetten will es gelassen angehen

Kevelaer Der Fußball-A-Ligist möchte die gute Leistungen der vergangenen Saison ausbauen. Sobald der Klassenerhalt eingetütet ist, darf sich das Team wieder auf Planwagen-Fahrten freuen.

Bei den Überraschungsteams der Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga A ist eine Mannschaft nicht wegzudenken. Nach vielen Jahren im Abstiegskampf spielte sich Union Wetten zuletzt souverän in die Aufstiegsrunde und feierte bereits im März den vorzeitigen Klassenerhalt. Diesen Glanz müsse man nun aber schnellstmöglich abschütteln, sagt Spielertrainer Christian Offermanns: „Das war zwar sehr schön, aber jetzt geht es in der 18er-Liga wieder von vorne los. Da haben wir nicht die Möglichkeit, ein halbes Jahr auf hohem Niveau zu spielen, um dann die zweite Saisonhälfte mit gesichertem Klassenerhalt etwas lockerer anzugehen. Jetzt müssen zwei gute Hälften her.“

Eine besondere Rolle wird dabei bereits dem Auftaktprogramm zuteil. Union Wetten startet am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Spiel beim SC Auwel-Holt, empfängt dann den SV Grieth, bevor es eine Woche später zum SV Veert geht. Man dürfe sich von Anfang an keine Nachlässigkeiten erlauben, so Offermanns: „Die vergangene Saison hat gezeigt, dass das die Spiele sind, in denen es um goldene Punkte geht. Das sind die Gegner, mit denen wir uns messen können. Ein guter Auftakt könnte schnell eine gewisse Euphorie entfachen.“