Dritte Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk startet Teil zwei der Vorbereitung

Kerken Die Mannschaft zeigt beim Turnier des TuS Lintfort ansprechende Leistungen. „Das sah schon ganz gut aus“, sagt der neue Trainer René Baude.

In der neuen Saison sind die Vorzeichen sicherlich andere. Aber über konkrete Ziele für das Jahr in der Dritten Liga will der ATV noch nicht sprechen. Zuerst einmal sind die Frauen froh, die erste Vorbereitungsphase hinter sich gebracht zu haben. „Eine gewisse Grundlagenausdauer muss ich einfach erwarten“, sagt der neue Trainer René Baude. Sein Team hatte sich in den Ferien während noch geschlossener Hallen mit Co-Trainerin Nikki Schroers physisch auf ein gutes Level gebracht, weshalb die Übungseinheiten in der Halle vor zwei Wochen mit fitten Spielerinnen beginnen konnte.