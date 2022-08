Fußball : Sportfreunde II starten optimistisch

Straelen Die Broekhuysener wollen in der Fußball-Kreisliga A eine vernünftige Rolle spielen. Im Vergleich der Vorsaison ist der Kader jedoch geschrumpft – für Trainer Timo Ingenlath aber kein allzu großes Problem.

Timo Ingenlath schildert eine Situation, wie sie aktuell wohl nicht allzu ungewöhnlich ist. Der Trainer des Fußball-A-Ligisten Sportfreunde Broekhuysen II berichtet von krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen, die die Saisonvorbereitung erschweren. „Das läuft alles noch recht durchwachsen. Viele Leute sind immer noch froh, dass sie mal aus dem Haus kommen können. Dann steht Fußball oftmals bloß an zweiter Stelle“, sagt der Coach. Sorgen macht er sich jedoch nicht und relativiert sofort: „Die Einsatzbereitschaft ist super und wir befinden uns in den letzten Zügen. Von den Ausfällen sind vermutlich alle Mannschaften gleich betroffen.“ Damit liegt er richtig. Bei den wenigsten Liga-Konkurrenten läuft die Vorbereitung reibungslos.

Für die neue Spielzeit, die für die Broekhuysener am Sonntag, 13 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Uedemer SV beginnt, formuliert Ingenlath bescheidene Ziele. Der Klassenerhalt habe höchste Priorität. „Grundsätzlich haben wir einen guten Kader, der sicherlich dazu in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen. Die vergangene Saison hat jedoch gezeigt, dass man sich allein davon nichts kaufen kann. Wir müssen von Anfang an vernünftig arbeiten“, so Ingenlath. In der Saison 2021/22 sicherte sich das Team den Klassenerhalt über die Abstiegsrunde und wurde dort Tabellenerster.