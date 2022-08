Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze will keine weitere Zittersaison

Der Kader des TSV Weeze für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Klaus-Dieter Stade

Weeze Trainer Marcel Kempkes will mit seiner Mannschaft die Weichen diesmal früh auf Klassenerhalt stellen. Ein Schlüssel zum Erfolg soll sein, dass der TSV seine Torchancen besser nutzt.

Von Klaus Schopmans

Die Spielzeit 2021/22 war kein Zuckerschlecken für den TSV Weeze. Fast durchgängig kämpfte die Mannschaft um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga. Erst in einem Herzschlagfinale im letzten Saisonspiel bei Borussia Veen sicherte sich der TSV mit einem 2:1-Sieg den Klassenerhalt. „Für uns war das ganz wichtig. Denn ich bin der Meinung, dass meine Mannschaft die Qualität hat und in die Bezirksliga gehört“, sagt Marcel Kempkes, der das Traineramt in Weeze im Dezember 2021 in einer schwierigen Lage übernommen hatte.

Dass die Weezer Abstiegskampf können, haben sie zur Genüge in der vergangenen Saison bewiesen. Wiederholen soll sich dies in der kommenden Spielzeit allerdings nicht. Der TSV möchte möglichst früh sichere Tabellengefilde erreichen. „Wir müssen in der kommenden Saison auf jeden Fall unsere Tormöglichkeiten besser nutzen. Denn wir hatten immer die Chance, Spiele zu gewinnen. Mit den vielen Unentschieden sind wir dann nie so richtig aus der Abstiegszone herausgekommen“, so Marcel Kempkes.

Wie alle Teams in der Liga hatte auch der TSV Weeze nur eine kurze Verschnaufpause, was sich nach einer harten Saison erst einmal in der Vorbereitung bemerkbar machte „Die Auszeit war natürlich viel zu kurz. Die Mannschaft konnte gar nicht richtig abschalten. Im Amateurbereich geht dies auch hart an die Gesundheit der Spieler“, sagt Trainer Kempkes.

Er hat zwar für die neue Serie einen Kader von rund 30 Spielern zur Verfügung, konnte aber nicht oft mit der gewünschten Anzahl an Akteuren trainieren. Ein Teil der Spieler wird verletzungsbedingt beim Saisonstart auch noch nicht dabei sein. Personell gab es keine großen Transaktionen beim TSV Weeze. Dogan Erkis und Mert Karabulut haben den Verein in Richtung Viktoria Goch verlassen. Routinier Stefan Gortmanns, der noch mithalf, den Klassenerhalt zu schaffen, wird nun wohl endgültig seine Laufbahn beenden. Auch Ersatzkeeper Christian Haynitzsch hört auf.

In Henning Mülders vom Kevelaerer SV und Julian Kühn von der SGE Bedburg/Hau gab es zwei externe Neuzugänge. Aus der A-Jugend schafften Joey Soglowek und Tobias Schoppa den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft. Mit den Leistungen in den Vorbereitungsspielen ist der Weezer Trainer im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn es im Turnier um den Voba-Cup einen Wermutstropfen gab. „Die Niederlage im Finale gegen den SV Veert hätte nicht passieren dürfen. Wir müssen noch an unserem Defensivverhalten arbeiten“, so Kempkes.