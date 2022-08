Das Städte-Ranking im Erkelenzer Land : Mächtig viel Bewegung bei den Fußballvereinen in Wegberg

INFO

SG Union Würm-Lindern (l.) und der SC 09 sind die einzigen Bezirksligisten des Kreises.⇥ Foto: Nipko Foto: Nipko

Schrumpfprozess In der abgelaufenen Saison kickten formal neun Teams aus dem Kreis Heinsberg auf Verbandsebenen – formal deswegen, weil in der Bezirksliga Beecks Reserve nicht am Spielbetrieb teilnahm, aber eben noch ein Team gemeldet hatte. Damit stand Beecks Zweite in dieser Liga als Absteiger bereits vor dem ersten Spieltag fest. Sportlich erwischte es hier dann aber auch zwei weitere hiesige Vereine, beide aus dem Stadtgebiet Heinsberg: Der TuS Rheinland Dremmen verabschiedete sich nach zig Jahrzehnten von der Verbandsebene, und auch der SV Waldenrath-Straeten spielt künftig wieder in der Kreisliga A. Zurück auf Verbandsebene ist dafür A-Liga-Meister SC 09 Erkelenz, der nun wieder in der Bezirksliga spielt. Damit kicken in der Saison 22/23 noch sieben Vereine aus dem Kreis auf Verbandsebene.

Städte Spielten in der Vorsaison mit Wegberg, Heinsberg und Geilenkirchen nur drei Städte des Kreises höher als A-Liga, so sind es nach dem Aufstieg des SC 09 Erkelenz nun vier: Je zwei Teams stellen Wegberg, Heinsberg und Geilenkirchen, eines Erkelenz. Wobei Heinsberg nur auf dem Papier zwei Mannschaften aufbietet. Denn wie Beeck II in der vergangenen Saison nimmt nun der 1. FC Heinsberg-Lieck nicht am Spielbetrieb teil, weil er einfach keine Mannschaft mehr zusammenbekommt – zumindest keine bezirksligataugliche. Damit kicken in der Bezirksliga nur noch zwei Teams aus dem Kreis: Erkelenz sowie die SG Union Würm/Lindern als einzig Verbliebener der Vorsaison – so wenige waren es noch nie. Ganz klare Nummer eins im Kreis ist aber auch in dieser Kategorie die Stadt Wegberg – dank der beiden Schwergewichte Beeck und Helpenstein.