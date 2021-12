Fußball : SV Straelen verpflichtet Abwehrspieler Dacain Dacruz Baraza

Straelen Der Regionalligist holt den 21-Jährigen vom Oberligisten SC Westfalia Herne. Der Defensivmann gilt als besonders zweikampf- und kopfballstark.

Der gebürtige Wuppertaler misst zwei Meter, bringt 90 Kilogramm auf die Waage und ist auf der Position des Innenverteidigers zu Hause. Der Abwehrhüne wurde fußballerisch in seiner Heimatstadt ausgebildet, spielte in der A-Jugend-Bundesliga für den SC Paderborn und zwei weitere Jahre für die U 23 in der Oberliga.