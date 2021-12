Fußball-Regionalliga : SV Straelen verschläft die erste Halbzeit

Straelen Fußball-Regionalligist muss sich beim SV Rödinghausen mit 0:3 geschlagen geben. Die ersatzgeschwächte Mannschaft, die auf drei Innenverteidiger verzichten musste, kassiert damit die erste Niederlage unter Regie von Thomas Gerstner.

Diesen personellen Engpass wollten weder Gerstner noch Sportlicher Leiter Rudi Zedi als Entschuldigung gelten lassen. „Von den Spielern, die in Rödinghausen in die Mannschaft gekommen sind, muss man ganz einfach erwarten, dass sie ihre Chance nutzen und die entsprechende Bereitschaft und Mentalität auf dem Platz zeigen“, sagte Zedi.

Der SV Rödinghausen nahm sofort das Heft in die Hand. Die erste klare Torchance verbuchten allerdings die Gäste. Nach einem Flankenball köpfte Arlind Shoshi in der neunten Minute völlig frei stehend aus kurzer Entfernung den gegnerischen Torwart Alexander Sebald an.

Fast wäre der Plan aufgegangen. Denn in der 50. Minute hätte Gianluca Rizzo den Anschlusstreffer erzielen müssen. Der Angreifer kam aus rund zwölf Metern Distanz ungehindert zum Schuss, scheiterte aber am gut aufgelegten Keeper Sebald. Weitere klare Chancen der Grün-Gelben folgten: Max Funk köpfte den Ball nach einem Freistoß über das Tor, Cagatay Kader lief alleine auf das gegnerische Tor zu, schoss die Kugel aber unbehindert übers Tor in Richtung Bielefeld. Auch Rizzo fand noch einmal in Sebald seinen Meister. „Es spricht für sich, dass Rödinghausen in der zweiten Hälfte im eigenen Stadion nur noch einmal nach einem Konter gefährlich wurde. Das Spiel hätte auch 3:3 oder 4:4 enden können. Dennoch müssen wir festhalten, dass wir einfach nicht gut genug waren“, sagte Gerstner nach der Begegnung.