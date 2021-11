Fußball-Regionalliga : Thomas Gerstner ist neuer Trainer des SV Straelen

Exklusiv Straelen Der 55-jährige Ex-Profi soll den Fußball-Regionalligisten ab sofort wieder in höhere Regionen der Tabelle führen. Er ist an der Römerstraße kein Unbekannter.

Fußball-Regionalligist SV Straelen hat einen neuen Trainer. Sein Name: Thomas Gerstner. Der 55-Jährige ist an der Römerstraße kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2002/’03 trug er bei den Grün-Gelben, die damals in der Verbandsliga kickten, die sportliche Verantwortung. Seitdem ist der Kontakt zum Straelener Präsidenten Hermann Tecklenburg, der den neuen Mann am Morgen nach der 3:5-Niederlage bei Alemannia Aachen vorstellte, nie abgerissen.