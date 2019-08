Weibliche A-Jugend : Beim TV Aldekerk herrscht wieder Bundesliga-Feeling

ALDEKERK Es ist schon fast zur Gewohnheit geworden, dass das kleine Aldekerk im Kreis der großen Handballvereine genannt wird und in der Eliteliga der Mädchen mitmischt.

Seit vielen Jahren spielen Mädchenmannschaften des ATV in der Bundesliga, und mischen sogar im Kampf um die deutsche Meisterschaft mit. In diesem Jahr sind es die Teams des HC Leipzig und des AMTV Hamburg, die mit den Aldekerkerinnen in der Vorrundengruppe 2 ums Weiterkommen ringen werden. „Wir müssen einfach jeden Gegner und jedes Spiel mit voller Konzentration angehen, um den zweiten Platz und damit den Einzug in die Zwischenrunde zu sichern“, hatte Trainer René Baude nach der Gruppenauslosung gesagt.

Während die übrigen Teams erst Mitte September starten, geht es für die A-Mädchen am kommenden Wochenende schon los. Am Sonntagmittag startet für die Aldekerker A-Jugend in Hamburg ein neues Kapitel Bundesligageschichte, nur drei Wochen später steht dann die Auswärtspartie in Leipzig auf dem Plan (Samstag, 28.09. um 15:30 Uhr). Den Showdown erfährt die Vorrundengruppe 2 am 16. und 17. November, wenn erst samstags das Team aus der Hansestadt und tags darauf der HCL zu Gast in der Vogteihalle sind. „Das Hamburg-Spiel wird für uns schon richtungsweisend“, prophezeit Baude abschließend. Im vergangenen Jahr fehlte seiner Mannschaft nur ein Tor zum Weiterkommen, das soll möglichst nicht wieder vorkommen.