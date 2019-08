5:2-Sieg im Nachholspiel : Twisteden feiert deutlichen Sieg in Vernum

Eine Szene aus einem früheren Duell zwischen Twisteden II und Kevelaer II.

Mit 5:2 siegte die DJK-Zweitvertretung in Vernum. Am 5. Spieltag steigt das Topspiel zwischen Broekhuysen II und Kevelaer II.

Im Nachholspiel zwischen den Reserveteams von Vernum und Twisteden behielten die Gäste klar die Oberhand. Am Sonntag geht es bereits für beide Mannschaften weiter.

Grün-Weiß Vernum II – DJK Twisteden II 2:5 (0:2). Der erste Saisonsieg Twistedens war direkt ein sehr deutlicher. „Der Knoten ist geplatzt. Wir waren über 90 Minuten durchweg klar überlegen“, freute sich Twistedens Trainer Andre Elbers. Allein Sven Schrörs erzielte vier Treffer, Martin Magoley steuerte Tor fünf gegen überforderte Vernumer bei. Für die Hausherren betrieb Phillip Boere mit seinem Doppelpack Ergebniskosmetik. „Wir haben heute einfach keinen Fußball gespielt und auch in der Höhe völlig verdient verloren“, resümierte Vernums Trainer Dirk Jung.

Tabelle Kreisliga B, Gruppe 2 Grün-Weiß Vernum II - DJK Twisteden II⇥2:5 1. ( 1.) SF Broekhuysen II⇥4 3 1 0 9: 2 10 2. ( 2.) TSV Weeze II⇥4 3 1 0 8: 2 10 3. ( 3.) Kevelaerer SV II⇥4 3 1 0 10: 6 10 4. ( 4.) SV Veert⇥4 3 0 1 18: 2 9 5. ( 5.) SV 1913 Walbeck II⇥4 3 0 1 6: 4 9 6. ( 6.) Viktoria Winnekendonk⇥4 2 1 1 7: 5 7 7. ( 7.) TSV Wa.-Wa. II⇥4 2 0 2 9: 8 6 8. (16.) DJK Twisteden II⇥4 1 2 1 8: 6 5 9. ( 8.) FC Concordia Goch⇥4 1 2 1 10: 9 5 10. ( 9.) DJK Labbeck/Ued.⇥4 1 2 1 6: 6 5 11. (10.) TSV Nieukerk II⇥4 1 2 1 5: 7 5 12. (11.) FC Aldekerk II⇥4 1 1 2 6: 7 4 13. (12.) SV Issum 1⇥4 1 1 2 5:12 4 14. (13.) Grün-Weiß Vernum II⇥4 1 0 3 7:10 3 15. (14.) SC Blau-Weiß Auwel-Holt II⇥4 1 0 3 3: 9 3 16. (15.) SV 19 Sevelen II⇥4 1 0 3 6:13 3 17. (17.) Viktoria Winnekendonk II⇥4 0 1 3 4: 9 1 18. (18.) Germania Wemb⇥4 0 1 3 1:11 1

Viktoria Winnekendonk – SV Veert (Fr., 19.30 Uhr). „Das wird ein kleines Kräftemessen“, beschreibt Winnekendonks Trainer Sebastian Steinhauer das kommende Duell der beiden hochgehandelten Teams. Das vorige Duell verlor Veert mit 0:2 gegen Wachtendonk, zuvor schien es noch, als wären die Gäste vom Rest der Liga nicht aufzuhalten. „Vielleicht war das ein Dämpfer zur richtigen Zeit“, schlussfolgert daher Veerts Coach Timo Pastoors. Mit Winnekendonk erwartet Pastoors einen ähnlich starken Gegner. Die Hausherren haben sich nach anfänglichen Mühen bis auf zwei Punkte an Veert herangearbeitet.

TSV Weeze II – DJK Labbeck-Uedemerbruch (Sa., 16 Uhr). Gegen Mitabsteiger Winnekendonk kassierte Labbeck die erste Niederlage der Saison. Auch in Weeze werden die Gäste aus der Außenseiterrolle antreten. „Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein, nehmen die Herausforderung aber an“, macht Labbecks Trainer Dirk Friedhoff klar. Die Reserve Weezes ist dagegen noch ungeschlagen, und möchte das auch weiter bleiben. „Wir wollen den nächsten Dreier holen“, bekräftigt TSV-Trainer Christoph Tönnißen.

TSV Wachtendonk-Wankum II – Germania Wemb (Sa., 17 Uhr). Nach dem erfolgreichen Duell gegen den damaligen Tabellenführer Veert trifft Wachtendonk nun auf den Tabellenletzten aus Wemb. Die Gäste wollen sich dem TSV aber natürlich nicht kampflos ergeben. „Wenn wir wieder mit viel Mut und Ehrgeiz spielen, und ein paar Spieler zurückkehren, dann ist die Möglichkeit da zu punkten“, sagt Germania-Trainer Yasar Morgar. Wachtendonk möchte seinem neuen Trainer Peter Orlowski ein schönes Debüt bescheren.

SV Walbeck II – Concordia Goch (So., 15 Uhr). Bei Walbeck läuft es zurzeit rund. Nach drei Siegen aus vier Spielen ist sogar die Tabellenspitze nur einen Punkt entfernt. „Wir versuchen, weiter in der Spitzengruppe zu bleiben“, erzählt Walbecks Co-Trainer Yannik Christiaens. Dafür soll gegen Concordia der nächste Dreier her. Die Zielsetzung der Gäste ist da etwas anders. „Einen Punkt zu holen, wäre schön“, berichtet Gochs Trainer Dirk Ernesti.

FC Aldekerk II – SV Sevelen II (So., 15 Uhr). „Die Vorbereitung ist ins Leere gelaufen. Wir fangen wieder bei Null an“, verdeutlicht Sevelens Trainer Martin Winkler. Die Personalprobleme der Gäste führten zu einem schwachen Start, nur ein Spiel konnte man bisher gewinnen. Das führt zu Schwierigkeiten bei Aldekerk, den kommenden Gegner einzuschätzen. „Ich denke, es wird ein Duell auf Augenhöhe“, meinte Aldekerks Trainer Sebastian Süselbeck.

TSV Nieukerk II – SV Issum (So., 15 Uhr). Beide Mannschaften konnten mit den vergangenen Partien nicht wirklich zufrieden sein. Issum fing beim 2:2 gegen Goch erst in den letzten 20 Minuten mit dem Fußballspielen an. „Die Laufarbeit, die wir da haben vermissen lassen, wurde in den Trainingseinheiten nachgeholt“, berichtet Issums Trainer Tim Knies. Nieukerks Zweitvertretung zeigte vergangene Woche laut Trainer Alexander Gubbels die schlechteste Saisonleistung der laufenden Saison. Dementsprechend fordert Gubbels: „Da müssen wir einen Haken dran machen und es nun besser machen“.

Sportfreunde Broekhuysen II – Kevelaerer SV II (So., 15 Uhr). Drei Tore trennen die beiden Mannschaften zurzeit noch in der Tabelle. Für Kevelaers Coach Tobias Häntsch ist es aber nicht zwangsweise das Ziel, an Broekhuysen vorbeizuziehen: „Wenn wir da irgendetwas mitnehmen, bin ich zufrieden“. Die Rückkehr einiger Spieler dürfte den Gästen dabei helfen. Broekhuysen übernahm nach dem Unentschieden am letzten Spieltag überraschend die Tabellenführung, dürfte diese aber diesmal wohl nur durch einen Sieg halten können.

Grün-Weiß Vernum II – Viktoria Winnekendonk II (So., 15 Uhr). Vernum möchte die am Mittwoch deutlich erlittene Niederlage gegen Twisteden möglichst schnell abhaken. „Am Sonntag geht es wieder bei Null los“, bekräftigt auch Vernums Trainer Dirk Jung. Gegen Winnekendonk soll mal wieder ein Dreier gelingen, auch wenn Jung seinen Respekt vor dem Gegner betont. Die Gäste haben jedoch trotz einer oftmals guten kämpferischen Leistung noch nicht über einen Sieg jubeln dürfen. „Es müssen jetzt mal unbedingt drei Punkte her“, stellt daher Viktoria-Trainer Timo Heeks klar.