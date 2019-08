100 Jahre SV Straelen : Großes Sommerfest der SVS-Handballer

Straelen In und um Straelens große Sporthallen stehen am Wochenende die Handballfeierlichkeiten des SV Straelen im Fokus.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen laden die Handballer des SV Straelen am kommenden Samstag (ab 13 Uhr) und am Sonntag (ab 12 Uhr) zu einem großen und bunten Sommerfest ein. Stattfinden wird die Veranstaltung in und um die großen Sporthallen der Stadt. „Natürlich wünschen wir uns für das Sport-Feier-Wochenende perfektes Wetter, eine prima Stimmung und guten Besuch“, sagt der Handball-Obmann des SV Straelen, Bernd Schaap.

Für Letzteres wurde in den vergangenen Wochen und Monaten einiges in die Wege geleitet. So hat das Organisations-Team neben insgesamt sieben Handball-Turnieren jede Menge Mitmach-Aktionen auf die Beine gestellt. An unterschiedlichsten Spielgeräten (unter anderem Leitergolf, Waveboard, Slackline) können junge und jung gebliebene Besucher ihr Geschick beweisen. Eine Wurf-Geschwindigkeitsmessung wird an beiden Tagen durchgeführt, und am Samstag eine gigantische Handball-Dartscheibe aufgebaut. Übrigens: Das Spielen und Ausprobieren an den Ständen ist durchweg kostenlos.