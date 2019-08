Frauenfußball : Neuer Trainer und ein altes Ziel

Die Mannschaft des SV Walbeck (vorne v. l.): Johanna Sophie de Haan, Meike Patyk, Luisa Pastoors, Jana Theisejans, Viola Koblenz, Marie Wellmans, Lisanne Grusa, Marie Aengenvoort; (Mitte v. l.) Dieter Blomm (Trainer), Anja Juntermanns, Vanessa Finger, Sabine Kawaters, Aileen Schmidt, Lea Winter, Lena Jansen, Rebecca Peschges, Marc Ambrosius (Betreuer); (hinten v. l.): Rebecca Bereths, Christina Dellen, Antonia Cox, Anika Merkens, Hannah Sturme, Carina Drewes, Nadine Hegger. Foto: Klaus Schopmans

Walbeck Fußball-Niederrheinliga-Frauen: SV Walbeck startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen SGS Essen III in die Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Seit acht Jahren spielt die Walbecker Frauenmannschaft in der Niederrheinliga. Die abgelaufene Saison gehörte für das sonst eher erfolgsverwöhnte Team zum schwierigsten Spieljahr, in dem man sich erstmals auch mit der Abstiegsfrage beschäftigen musste. Mit vereinten Kräften und Interiemstrainer Rolf Sturme schaffte das Team den Klassenerhalt in einem Endspurt doch noch recht sicher. Nun soll es mit frischem Mut in die neue Saison gehen, mit einem neuen Trainer, der erstmals nicht aus den Reihen des SV Walbeck kommt.

Sechs Jahre lang war Dieter Blomm, so heißt der neue Mann an der Seitenlinie, beim GSV Moers in der Frauenabteilung aktiv und hat dort vom Co-Trainer des Regionalligisten bis hin zur A-Kreisliga alles trainiert. Der Heimatverein des gelernten Stürmers ist der VfB Uerdingen, er selbst spielte in seiner aktiven Zeit bei verschiedenen Vereinen bis zur Landesliga.

info Niederrheinligist ohne Abgänge Zugänge: Antonia Cox (2. Damen). Rebecca Bereths, Carolin Loy, Sophie Vester, Malin Schmitz (U-17), Vanessa Finger, Lea Winter, Jana Theisejans, Johanna Sophie de Haan (GSV Moers) Abgänge: keine

Eigentlich wollte Blomm Walbecks Lena Jansen in einem Telefonat zum GSV Moers ködern, doch die Top-Stürmerin fragte gleich mal im Gegenzug, ob er nicht Lust hätte, den SV Walbeck zu trainieren, man suche gerade einen neuen Trainer. So kam das Arrangement ein wenig ungewöhnlich zustande. Inzwischen hat der 45-jährige die Vorbereitung mit seinem neuem Team durchlaufen. „Ich bin hier gut aufgenommen worden, das Umfeld ist sehr familiär, da muss man sich an das eine oder andere sicher noch gewöhnen“, meinte Blomm. Da die Vorbereitung komplett in der Ferienzeit lief, mussten natürlich Abstriche gemacht werden. Im Gegensatz zur letzten Spielzeit, wo nur mit Unterstützung der U-17 Spielerinnen und der 2. Mannschaft Sonntag ein komplettes Team auf dem Platz war, ist der Kader für die neue Spielzeit deutlich größer und umfasst 25 Spielerinnen. Vier Spielerinnen aus der eigenen U-17 Mannschaft sowie eine Spielerin aus der 2. Mannschaft füllen den Kader auf. Vom GSV Moers sind weitere vier Spielerinnen ihrem Trainer zum SV Walbeck gefolgt. „Die Mannschaft besteht aus vielen jungen und erfahrenen Spielerinnen, daraus muss jetzt die richtige Mischung gefunden werden.Trotz der schwierigen vergangenen Saison sind alle an Bord geblieben, das spricht für sich“, so der neue SVW-Coach weiter. Unterstützt wird Dieter Blomm von der ehemaligen Spielerin Katrin Pasch, die als Co-Trainerin fungiert. Als Torwarttrainer konnte Rolf Sturme gewonnen werden, der so nach seinemTrainerintermezzo der letzten Saison dem Team erhalten bleibt. Als Betreuer ist Marc Ambrosius wieder beimFrauenfußball dabei, der schon viele Jahre bei verschiedenen Trainernals Co gearbeitet hat.

Auch wenn in der Vorbereitung nicht alles optimal lief, so hofft man im Walbecker Lager doch, dass die neue Serie entspannter ablaufen wird. So ist auch Lena Jansen, die im Mai glückliche Mutter einer Tochter wurde, wieder zurück im Kader. Sicher wird die Torjägerin bis zur richtigen Fitness noch eine Zeit brauchen, sie ist aber jetzt schon für ihr Team unverzichtbar.

In Sachen Saisonziel gibt man sich beim SV Walbeck einstweilen noch bescheiden. „Platz sechs bis acht sollte es schon sein und möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, ist die Vorgabe des neuen Übungsleiters. Das dürfte angesichts der positiven Veränderungen sicher machbar sein. Die diesjährigen Favoriten sind für Trainer Blomm der MSV Duisburg II, 1.FC Mönchengladbach und der VfR Warbeyen.

Mit einem Heimspiel am kommenden Sonntag starten die Walbeckerinnen in die neue Serie. Zu Gast am Bergsteg (Anstoß 13 Uhr) ist die Drittvertretung der SGS Essen, da hofft man natürlich gleich auf einen guten Saisonauftakt. „Eine Drittvertretung ist, was die personelle Zusammensetzung betrifft, immer schwer einzuschätzen und sicher eine Wundertüte“, ist sich Walbecks Trainer Dieter Blomm sicher.