Zwischen Landesliga und Bezirksliga : Wetten möchte weg vom Image der Fahrstuhlmannschaft

Wetten Nach dem Abstieg aus der Landesliga sehnen sich die Wettener Tischtennisspieler nach einer ruhigeren Saison. Erfolgreich ist die Bilanz der Junioren.

Den Auftakt bestreitet Wetten am Sonntag gegen den Aufsteiger TTV Falken Rheinkamp III. „Rheinkamp kennen wir noch nicht“, sagt Spiegels. Dennoch ist das Team für ihn „Aufstiegsfavorit Nummer eins, sie haben sich personell extrem verstärkt. Sie wollen wahrscheinlich direkt in die Landesliga durchmarschieren“, weiß er. „Es wird für uns also sehr schwer, in der Partie etwas zu holen“

Jugend, Kevelaer-Wetten: Schon seit Jahren zeichnet die Wettener ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit aus. So spielen die Jungen 18 schon seit drei Jahren in der NRW-Liga, höher geht es also nicht. Die Gegner könnten teilweise nicht namhafter sein. „Spiele wie gegen den Nachwuchs von Borussia Düsseldorf bleiben natürlich für die Jungs etwas Besonderes und immer ein Erlebnis“, sagt Gerd Wisotzki, Jugendwart der Wettener. In den vergangenen Jahren ist Wetten in der NRW-Liga am Ende meist irgendwo im Mittelfeld gelandet. „Da ist für einen Dorfverein wie Wetten schon ordentlich“, sagt Wisotzki. Nicht mehr im Kader der Jungen 18, die am 8. September mit einem Heimspiel gegen Jülich starten, ist Alexander Mao, der nach Köln umgezogen ist. Aus der zweiten Mannschaft, die auch noch in der Bezirksklasse spielt, sind Arne Schnitzler und Sebastian Petry aufgerückt. An Nummer eins und zwei spielen Jonas Menne und Jonas Dittmann. Insgesamt gehen die Wettener in der neuen Saison mit sechs Jugendmannschaften an den Start. „Das ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen im Kreis schon nicht schlecht“, sagt Wisotzki.