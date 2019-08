Tischtennis-Herren spielen in der Landesliga : TTC Geldern wünscht sich sorgenfreie Saison

Ein Teil des Kaders, mit dem die Gelderner Landesliga-Herren in die neue Saison gehen (v.l.n.r.): Maik Lehwald, Achim op de Hipt, Daniel Dudziak, Jürgen Voß, Rolf Biermann. Es fehlen: Thomas Kroppen, Andreas Dittrich und Ralf Ängenheyster. Foto: Adrian Terhorst

Am Wochenende wird es wieder ernst für die Gelderländer Tischtennis-Aktiven: Die Saison fängt an. Den Klassenerhalt fest im Blick haben Gelderns Herren, die in der Landesliga an den Start gehen. Die Gelderner Damen wollen nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga wieder oben mitmischen.

In der vorigen Landesliga-Saison mussten die Herren des TTC Geldern-Veert lange zittern, bis der Klassenerhalt in trockenen Tüchern war. Das soll sich in der neuen Saison möglichst nicht wiederholen.

TTC BW Geldern-Veert, Herren, Landesliga: In vielen Spielen waren es nicht die sportlichen Leistungen, die mitentscheidend dafür waren, dass Geldern als Verlierer die Halle verließ. Es lag vielmehr an der personellen Situation. Nur selten konnte das Team in Bestbesetzung antreten. Zur neuen Saison hat sich das Team nun noch einmal etwas verändert. Neu im Team ist Thoamas Kroppen, er war zuletzt in Mülhausen gemeldet. „Er ist richtig gut, und wenn er regelmäßig trainiert, ist er auch unser stärkster Spieler im Kader“, sagt Gelderns Teamführer Jürgen Voß. „Er wird aber nur in wenigen Spielen zur Verfügung stehen, sprich nur sporadisch im Einsatz sein.“ Neu dabei im Team ist auch Daniel Dudziak, er kam zur neuen Saison aus Xanten.

Info Mit diesen Teams geht Geldern in die Saison Kader Das sind die Teams der beiden ersten Mannschaften der Gelderner Männer und Frauen. Männer Thomas Kroppen, Maik Lehwald, Rolf Biermann, Jürgen Voß, Andreas Dittrich, Ralf Ängenheyster und Daniel Dudziak und Achim op de Hipt - Landesliga. Frauen Katja Jansen, Annemarie Falkowski, Sandra Ehren, Annegret Jockweg, Katrin Trosky, Petra Redam, Marion van Huet, Birgit Kicia - Bezirksliga.

Los geht es für die Landesliga-Spieler am Samstag mit dem Heimspiel gegen Voerde (17.30 Uhr). Anschließend geht es nach Homberg, ehe das Heimspiel gegen Rhenania Kleve folgt. Bereits gegen Voerde plagen die Gelderner aber wieder Verletzungssorgen. Neben Voß (Knieprobleme) fällt auch Andreas Dittrich zu Beginn der neuen Spielzeit noch aus. Er befindet sich aber schon in der Aufbauphase. Bis er dem Team in den Meisterschaftsspielen helfen kann, wird es aber noch dauern. Die Erwartungen an die ersten Saisonspiele sind aufgrund der erneuten Personalprobleme deshalb nicht besonders hoch. „Der Saison anfang wird wieder etwas holprig, weil wir nicht komplett sind“, sagt Voß. „Im Laufe der Saison sollten wir aber wieder an die Stärke herankommen, dass wir die Klasse frühzeitig sichern können. Gegen Voerde wird es von der Tagesform abhängen, ob am Ende etwas für uns herausspringt.“

TTC Geldern-Veert, Damen, Bezirksliga: „Wir wollen nach dem Abstieg aus der Verbandsliga nun in der Bezirksliga oben mitmischen“, sagt Gelderns erfahrenste Tischtennisspielerin, Annemarie Falkwoski, vor dem Saisonstart in der Bezirksliga. „Ob es klappt, hängt aber davon ab, ob wir in Bestbesetzung spielen können.“

DastWetten (Kevelaer) Saison 2019/20 Andreas Spiegels, Marcel Grewe, Markus Jansen, Christian Koch, Marc Ingenpaß Es fehlen: Patrik Schilinsky und Andreas Brauers. Foto: Verein