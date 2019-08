Handball : Der Kader des Regionalligisten steht

Die neuen Akteure im Kader des Handball-Regionalligisten (v. l.): Roman Grützner, Sven Upietz, Joshua Schoemackers, Daniel Zwarg, Robin Appelhans. Foto: Verein

Aldekerk ATV-Handballtrainer Nils Wallrath geht mit einem breiten Kader in die Saison. Vier neue Spieler verstärken den Regionalligisten, zwei Nachwuchstalente zählen zum erweiterten Kader.

Nach den Abgängen von Benedikt Liedtke und Richard Pasch, die beide zum TV Lobberich gewechselt sind, waren die Verantwortlichen der Herren-Regionalligamannschaft des TV Aldekerk nicht untätig und haben an einem neuen Kader gebastelt. Die Arbeit scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn seit langem war die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath noch nie so breit und ausgeglichen aufgestellt, wie in diesem Jahr.

Daniel Zwarg Der 19-Jährige kommt aus der 2. Liga vom Absteiger Rhein Vikings und wohnt in Kamp- Lintfort. Er wird im linken Rückraum agieren und vor der Deckung verteidigen (Die RP berichtete bereits ausführlich).

Info Der Saisonstart des TV Aldekerk Der ATV startet mit folgenden Partien in die Spielzeit 2019/20 der Regionalliga Nordrhein: 14. September: ATV gegen SG Langendeld 21. September: HC Weiden gegen ATV (klarer Sieg) 28. September: ATV gegen MTV Dinslaken 5. Oktober: TuS Opladen gegen ATV

Sven Upietz: Ein Routinier, den eingefleischte Kenner der Handballszene noch aus seiner aktiven Zeit beim ATV kennen werden. Der 36-Jährige stürmt auf der linken Außenseite und ist in der Deckung flexibel einsetzbar. Zusätzlich wird er Nils Wallrath als Co-Trainer zur Seite stehen. „Meine Meinung ist ganz klar. Ich bin als Spieler gekommen, der auch spielen will und der sich wie jeder andere vor dem Spiel warmmachen wird“, so Upietz. „Aber ich möchte genauso der Mannschaft helfen, so erfolgreich wie möglich zu sein. Wenn der Trainer mich als seinen „Co“ nötiger hat, ist es auch in Ordnung.“ Den jungen aufstrebenden Spielern will er dabei nicht unbedingt im Wege stehen, aber schon einen gewissen Druck aufbauen.

Der Unternehmer aus Duisburg-Huckingen mit einem abgeschlossenen Sportstudium kommt vom Absteiger VfB Homberg und hat stets die guten Kontakte zum ATV gepflegt. Deshalb sei ihm der Wechsel über den Rhein nicht schwer gefallen. Er bezeichnet sich auf dem Feld als einen sehr emotionalen Spieler und sein Motto lautet: „Hinten stabil stehen und dann mit Vollgas nach vorne.“

Roman Grützner: Der Tönisvorster hat eine Art Bilderbuch-Karriere beim ATV hingelegt. Von der A-Jugend ging es in die zweite Mannschaft, die in der Landesliga spielte und von Wallrath trainiert wurde. Im ersten Jahr gelang ihm der Aufstieg in die Verbandsliga und ein Jahr später in die Oberliga. Bereits im zweiten Oberligajahr empfahl er sich für höhere Aufgaben und wurde bei Bedarf in die erste Mannschaft hochgezogen.

Grützner begeistert durch seine Schnelligkeit, seine Leichtfüßigkeit und vor allem durch sein Spielverständnis. Das Kämpferherz sieht seine Position innerhalb der Mannschaft als Spielgestalter und Deckungsspieler vor der Abwehr. „Der Sprung in die Regionalliga ist schon gewaltig“, sagte rützner. „Das Spiel ist wesentlich härter und nach dem Spiel ist man so richtig kaputt.“ Er ist fest entschlossen, die neue Aufgabe ehrgeizig anzugehen.

Robin Appelhans: Der Grefrather hat den gleichen Weg wie Roman Grützner gemacht und ist ebenfalls der Talentschmiede von Nils Wallrath entsprungen. Der wieselflinke Linksaußen machte durch beständig gute Leistungen in der Oberliga auf sich aufmerksam, schaut auf mehrere Einsätze in der Regionalliga zurück und möchte mit seinem Spiel den Zuschauern Spaß bereiten.

„Das Spiel in der Regionalliga ist wesentlich schneller, es ist mehr Tempo drin und die Torhüter sind wesentlich besser“, so sein Fazit aus der abgelaufenen Saison. Als seine Stärken bezeichnet er seine schnellen Beine, sein Spielübersicht und seine Teamfähigkeit. Auf jeden Fall will er sich insbesondere im Abwehrverhalten weiterentwickeln und besser als in der Oberliga spielen – und in den Abschlüssen konzentrierter zu Werke gehen.

Joshua Schoemackers: Der 18-jährige Torwart hat für den ATV vor vier Monaten noch in der A-Jugend Regionalliga gespielt. In den Vorbereitungsspielen konnte er das Trainerteam mit seinem Können imponiert. Er wird als dritter Torwart bei der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga spielen und dort Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln.

Christian Menke: Für ihn zählt der gleiche Werdegang wie für Joshua Schoemackers. Der Modelathlet hatte als A-Jugendlicher bereits einige Kurzeinsätze in der Männermannschaft und fühlt sich als zentraler Abwehrspieler oder als Stürmer am Kreis am wohlsten. Auch er wird im „Stand by-Modus“ zunächst in der Verbandsliga spielen.