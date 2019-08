American Football : Die Sehnsucht nach dem Heimsieg

Kevelaer American Football: Die Kevelaer Kings verlieren gegen die Witterschlick Fighting Miners mit 3:13.

Beinahe wäre das Spiel für die Kings aber optimal losgegangen: Schon im ersten Angriffsversuch warf Quarterback Marvin Topat einen langen Pass in Richtung Wide Receiver Marvin Skrypka, der seinem Bewacher enteilt war und freie Bahn zur Endzone hatte. Der Ball flog jedoch Zentimeter zu weit, sodass Skrypka ihn zwar mit den Fingerspitzen berühren aber nicht fangen konnte.

Auch im nächsten Angriffsversuch blieb die Offensive, wie eigentlich im gesamten Spielverlauf, glücklos: Jens Jacobsen fälschte einen Pass von Topat unglücklich in die Arme eines Witterschlicker Verteidigers ab.

Die Gäste nutzen den anschließenden Ballbesitz und überwanden die Kevelaerer Defensive schließlich zum ersten Touchdown der Partie. Die restliche erste Halbzeit war ein komplett defensiv geprägtes Spiel, keine der beiden Offensive brachte viel zustande und es ging mit der 7:0-Führung für Witterschlick in die Halbzeitpause.

Nun war die Kevelaerer Offensive wieder gefordert, doch der nächste Drive, der ganz ordentlich begann, endete in einer weiteren Interception. Mit selbiger wurden aber auch die nächsten Offensivbemühungen der Witterschlicker schnell erstickt, Robin Reykers war zur Stelle und fing einen Pass ab, der zunächst abgefälscht wurde. Erneut aber blieb die Kings Offense ohne Erfolg und es blieb letztlich bei der bitteren 3:13-Niederlage, durch die die Fighting Miners in der Tabelle einiges an Boden auf die Kings gut gemacht haben.