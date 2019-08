Großer Tischtennis-Abteilung : SV Walbeck startet mit 15 Mannschaften in die neue Saison

Geldern Wie im Vorjahr gehen beim SV Walbeck wieder 15 Tischtennis-Teams (vier Damen-, vier Herren, eine Senioren- und sechs Jugendmannschaften) an den Start. „Damit stellen wir nach den Großvereinen TTV Rees-Groin und TTVg.



Herren, Bezirksklasse: Zum Kader der Herren gestoßen ist der talentierte Jugendspieler Felix Hendrix (15). Er wird den Routinier Hermann Deckers ersetzen, „der in die zweite Mannschaft gerückt ist“, sagt Leukers. Felix Hendrix nahm bereits an den Relegationsspielen teil und hatte so bereits einen Anteil am Klassenerhalt in der Bezirksklasse. Als Saisonziel haben die Walbecker den Klassenerhalt ausgegeben. Laut Leukers sollte dieser erreicht werden können, „wenn die Mannschaft an die starken Leistungen in den Relegationsspielen anknüpft“, sagt er.