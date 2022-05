Boxen : Wenn auf dem Peter-Plümpe-Platz die Fäuste fliegen

Kevelaer Nach zweijähriger Corona-Pause richteten die Faustkämpfer Kevelaer im Festzelt die offenen Box-Stadtmeisterschaften aus. Der Gastgeber freute sich über den großen Zuschauerandrang.

40 Boxer stiegen in der Marienstadt in den Ring. Nach zweijähriger Corona-Pause veranstalteten die Faustkämpfer Kevelaer wieder ihre traditionelle Stadtmeisterschaft. Im Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz hatte der Verein seinen Ring aufgebaut. Vereine aus Nordrhein-Westfalen und den Nachbarländern waren angereist, um ihre Amateurboxer gegeneinander antreten zu lassen.

In Zher Karim und Zhwar Karim waren auch zwei Lokalmatadore am Start. Beide traten im Halbweltergewicht an, der Klasse bis 63,5 Kilogramm. Für beide war es der vierte Kampf ihrer Laufbahn. Zhwar Karim, mit 17 Jahren der jüngere der beiden Brüder, trat bei der Jugend (U19) an, der 19-jährige Zher Karim bei den Erwachsenen. Zhwar Karim traf auf Baktar Mamoyan vom BBC Remscheid. Mit drei Runden à zwei Minuten ging der Kampf über die volle Distanz. Am Ende konnte sich der Kevelaerer gegen einen starken Gegner nach Punkten durchsetzen. Der 17-Jährige schaffte es, den Reichweitenvorteil seines Gegners immer wieder mit schnellen Ausweichbewegungen zu überbrücken, um dann kräftige Schläge ins Ziel zu bringen.