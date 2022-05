Reitsport : Carolin Ophey gewinnt Preis von Weeze

Lea Terhoeven-Urselmans (Keppeln) flog mit Al Hawajer Abu Dhabi über die Hindernisse und gewann die Silberschleife im L-Springen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Beim Frühjahrsturnier des Reitervereins „Graf von Schmettow“ bekamen die Besucher in Dressur und Springen hochklassige Wettbewerbe geboten. Im Stech-Parcours entschied oftmals nur ein Wimpernschlag über den Sieg.

Von Stephan Derks

Carolin Ophey vom Reit- und Fahrverein „von Driesen“ Asperden-Kessel mit Capri und die Kranenburgerin Sophia Jansen mit Ginger schenkten sich in der Siegerrunde der mittelschweren Springprüfung nichts. Das Geschehen im Parcours, den Georg Broeckmann aufgebaut hatte, war nichts für schwache Nerven. Da sich die beiden Finalistinnen jeweils einen Abwurf leisteten, entschied die Zeit den Wettkampf um den Großen Preis der Gemeinde Weeze. Carolin und Capri legten ein enorm hohes Tempo vor und überritten in 69,18 Sekunden die Ziellinie. Sophia und Ginger folgten in 72,98 Sekunden auf Platz zwei.

Nicht minder spannend ging es einige Stunden zuvor im Dressurviereck zu, in dem es ebenfalls in einer mittelschweren Zwei-Sterne-Prüfung unter anderen um Schwung, Takt und Fleiß in mehr als 20 Lektionen ging. Ursula Liesen und Bodo Maiwurm beurteilten am Richtertisch auch Pirouette, Volte und fliegende Galoppwechsel und fassten ihre Eindrücke in einer Wertnote zusammen. Mit der Note 7,80 (8 = gut) setzte sich Hannah Wießner (Goch) mit Sieshofs Fürstenrock an die Spitze dieser Prüfung. Silber ging an Marina Welbers aus Kevelaer, die ihr Pferd Intuition vorstellte und für eine gelungene Darbietung die Note 7,60 erhielt.

In der Weezer Reithalle zeigte auch der Nachwuchs sein Können, während hinter der Bande Eltern und Großeltern mitfieberten. Mit einer Note von 8,80 (9 = sehr gut) machte Maya Joyce Brüggemeier (Winnekendonk) in der dritten Abteilung des Führzügelwettbewerbs auf sich aufmerksam. Harmonisch der Gesamteindruck zwischen ihr, dem Führenden und dem Pony, der am Ende den Ausschlag für die hohe Note gab. Überzeugend auch die Vorstellung von „Feiner Fritz“ in der Dressurpferdeprüfung Klasse A, in der Bodo Maiwurm – dieses Mal mit Meike Schmidt am Richtertisch – die jungen Pferde speziell in ihren Grundgangarten beurteilte. Janine Drissen vom RV St. Georg Kevelaer siegte mit der Note 8,30 vor ihrer Vereinskameradin Justine Ludot, die mit Laszlo eine 7,80 verbuchte.

Mit der Springprüfung der Klasse L, in der ein Stechen über Sieg und Platzierung entschied, setzten die Weezer Reiter den Schlusspunkt unter ihr Frühjahrsturnier, zu dem das Team um Vereinschef Bastiaan Thijs mehr als 30 Prüfungen in Dressur und Springen ausgeschrieben hatten. Unter dem Jubel des heimischen Publikums legte Lokalmatadorin Emma Grüntjens mit Jango einen fehlerfreien Ritt hin und siegte mit der schnellsten Zeit von 74,14 Sekunden. Lea Terhoeven-Urselmans (Keppeln) folgte mit Al Hawajer Abu Dhabi (0 Fehler/75,12 Sekunden) auf Platz zwei.