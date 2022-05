Fußball-Kreisliga A : Sportfreunde Broekhuysen II bleiben ungeschlagen

Kreis Kleve Die Mannschaft besiegt den BV Sturm Wissel deutlich mit 4:1. Der SV Veert und der TuS Kranenburg trennen sich 6:6. Der SV Herongen gewinnt mit 4:1 gegen den SV Donsbrüggen. Der TSV Weeze II geht gegen Arminia Kapellen-Hamb leer aus.

Mit einer deutlichen 1:4 (1:0)-Heimniederlage gegen den SV Herongen hat sich der SV Donsbrüggen aus der Fußball-Kreisliga A Kleve Geldern verabschiedet. Zwar sorgte Marvin Flintrop nach elf Minuten für die Führung des Gastgebers, doch in der zweiten Halbzeit drehten Frens Bierstekers (50.), Marcel Peters (72.) und Pascal Bially (75.) die Partie zugunsten der Gäste. In der 85. Minute unterlief dann dem Donsbrüggener Jannik Haas ein Eigentor zum Endstand.

Die Sportfreunde Broekhuysen II haben es geschafft. Die Mannschaft von Trainer Timo Ingenlath blieb auch in der zehnten Partie der Relegationsrunde um den Klassenerhalt in der Kreisliga A ungeschlagen. Mit einem 4:1 (3:0)-Auswärtserfolg beim BV Sturm Wissel schlossen die Sportfreunde mit einer beeindruckenden Bilanz von neun Siegen und einem Unentschieden die Abstiegsrunde souverän auf dem ersten Platz ab. Wehmut schwang dagegen bei Marco Schacht mit, der nach fünf Jahren sein Engagement in Wissel beendet hat und in der kommenden Saison den 1. FC Kleve II trainieren wird. „Das waren hier schöne fünf Jahre. So lange war ich bisher in keinem anderen Verein. Ich habe hier viele Freundschaften geschlossen, die auch weiterhin bestehen werden“, sagte der Coach.