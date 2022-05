Jugendfußball : Jugendturnier: GW Vernum kann endlich das Jubiläum feiern

Geldern Vom 16. bis zum 19. Juni sind bei der 25. Auflage des größten Jugendfußball-Wettbewerbs in der Region mehr als 2000 Nachwuchskicker am Ball.

„Das Interesse an unserem Turnier hat unter der zweijährigen Zwangspause nicht gelitten. Ganz im Gegenteil. Wir konnten wir uns vor Anmeldungen kaum retten und mussten Absagen versenden, was wir sehr bedauern. Für die Turniere der A- und B-Junioren sowie der U13-Mädchen hätten wir uns noch ein paar Anmeldungen mehr gewünscht, aber vielleicht melden sich noch ein paar kurzentschlossene Teams in diesen Altersklassen“, sagt Sascha Bruckmann, Jugendobmann der Grün-Weißen. Interessenten können sich noch bis zum 31. Mai per E-Mail beim Turnierkoordinator Klaus Giesen melden: Klaus_Giesen@web.de oder turnier@gwvernum.de. So ist der viertägige Ablauf des Turniers geplant: 16. Juni: ab 10 Uhr D I- und II-Junioren, U13-Mädchen, ab 14 Uhr C I- und II-Junioren und U 15-Mädchen). 17. Juni: ab 17 Uhr A- und B-Junioren. Außerdem findet das traditionelle Altherren-Turnier mit prominenter Beteiligung statt. Am Start sind beispielsweise die Oldies des Vernumer Partnerclubs VV Venlo, 1. FC Bocholt und Duisburger SV 1900). 18. Juni: ab 10 Uhr Bambini-Treff, ab 14 Uhr E I- und II-Junioren). 19. Juni: (ab 11 Uhr F I- und II-Junioren).