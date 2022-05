Fußball-Bezirksliga : Sorgenkinder treten auf der Stelle

So geht Abstiegskampf: Die Klever Christian Emmers (links) und Marten Albrecht nehmen den Weezer Angreifer Christian Thomas in die Zange. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze/Kleve Der TSV Weeze und der 1. FC Kleve II bleiben nach dem 1:1 zwar am rettenden Ufer, verpassen aber den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Per Feldberg

Während die Meisterschaftsfrage in der Bezirksliga-Gruppe 5 nach dem 27. Spieltag so gut wie geklärt ist, nimmt die Spannung im Abstiegskampf immer weiter zu. Denn von Tabellenplatz neun abwärts sind es sieben Mannschaften, von denen es am Ende vier Absteiger erwischt. Mittendrin der TSV Weeze und der 1. FC Kleve II, die sich am Sonntag im direkten Vergleich 1:1 (1:0) trennten. Aktuell belegen die Mannschaften die rettenden Plätze zehn und elf, verpassten aber mit der Punkteteilung einen großen Schritt nach vorn.

Die Gäste vom Bresserberg, immerhin mit sechs Akteuren aus dem Dunstkreis der Klever Oberliga-Mannschaft angetreten, wollten von Anfang an das Spiel beruhigen und kontrollieren. Doch bereits nach wenigen Minuten wurde deutlich, dass die Gastgeber sich nicht mir der Rolle des Zuschauers begnügen wollten. Und so entwickelte sich von Beginn an zwar keine spielerisch hochqualitative Partie, aber ein Match, in dem Fußball auf beiden Seiten gearbeitet wurde.

Die Gastgeber setzten das erste Ausrufezeichen. Nach Vorlage von Elias Tönnißen gelang Christian Ploenes nach einer Viertelstunde mit einem Schuss ins lange Eck die Führung für den TSV. Und dieser Treffer zeigte beim Gast Wirkung. Denn in der Folge hatte die Klever Reserve Probleme mit einem konstruktiven Spielaufbau. Immer wieder störte ein Weezer Fuß das Zusammenspiel. In Minute 37 hatte Louis Pacco das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss ging jedoch weit am langen Eck vorbei. Dann kam Kleve druckvoller in die Partie, doch Sezei Kezer konnte kurz vor der Pause das Spielgerät nicht richtig unter Kontrolle bringen.

Nach dem Seitenwechsel drückte Kleve weiter und wurde in der 49. Minute belohnt, als Julian Diedenhofen den Ausgleichstreffer erzielte.Danach spielten beide Mannschaften komplett mit offenem Visier, beide Teams wollten den so wichtigen Dreier, um den Vorsprung auf die Abstiegszone zu vergrößern. Den Befreiungsschlag verpasste in erster Linie der TSV Weeze, der eine Reihe guter Möglichkeiten zum Siegtreffer ungenutzt ließ. Nach 80 Minuten sah Kleves Christian Emmers eine fragwürdige Gelb-Rote Karte, doch auch in Unterzahl hielt Kleve den Punkt fest. „Die Einstellung heute hat gestimmt, ich kann mit dem Punkt leben. Wir haben weiterhin alles in eigener Hand“, sagte Kleves Coach Lukas Nakielski. „Da war heute mehr drin, aber wir haben vor allem in der Schlussphase leider unsere Chancen nicht genutzt. Es bleibt in jedem Fall spannend“, sagte Weezes Co-Trainer Michael Moll.

TSV Weeze: Ferdenhardt – Aengenvoort (46. D. Erkis), Feddema (90.+4 Valentin), Kassler (86. Van Husen), Thomas, H. Erkis, Feegers, J. Gorthmanns, Tönnißen (66. S. Gorthmanns), Ploenes, Pacco.