DFB-Pokal : SV Straelen freut sich auf den FC St. Pauli

Für die Fans des SV Straelen gab es im Clubheim an der Römerstraße kein Halten mehr, als in der Loskugel das grün-gelbe Wappen auftauchte. Foto: Heinz Spütz

Straelen Kein Traumlos, aber immerhin: Weltmeister Kevin Großkreutz hat dem Niederrhein-Pokalsieger von der Römerstraße den Kult-Club vom Millerntor beschert.

Als „Losfee“ agierte am Sonntagabend im Dortmunder Fußball-Museum Weltmeister Kevin Großkreutz, an seiner Seite war DFB-Vize-Präsident Peter Frymuth. Als Frymuth endlich bei Partie Nummer 24 das Wappen des SV Straelen in die Kamera hielt, gab es kein Halten mehr. Ein Aufschrei, als wäre der Verein gerade DFB-Pokalsieger geworden, kurzer Kameraschwenk auf Hermann Tecklenburg, der ebenso wie Vorstandsmitglied Norbert Peters, Kapitän Kevin Wolze und Obmann Jörg Schemberg vor Ort war. Dann wurde es mucksmäuschenstill. Großkreutz nahm eine weitere Kugel aus dem Lostopf und überrreichte sie Frymuth. Dieser zeigte den Inhalt: FC St. Pauli. Die Kiezkicker vom Millerntor-Stadion, die den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst haben, reisen Ende Juli an den Niederrhein. Tenor der Fans: „St. Pauli ist in Ordnung.“