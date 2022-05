Großes Interesse am äußeren Erscheinungsbild der Wallfahrtsstadt : Stadt informiert über Baumaßnahmen

Das Baustellenmaskottchen „Grubi“ war unterwegs mit den Mitarbeitern der Stadt Kevelaer. Dave Welling, Franz Heckens und Mara Ueltgesforth beantworteten die Fragen der Besucher. Foto : Stadt Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Am Kapellenplatz schreiten die Arbeiten weiter voran. Wie die Pflasterung des Peter-Plümpe-Platzes aussehen wird, ist noch zu entscheiden. Bürger können bis zum 14. Juni ihre Meinung sagen.

Es gibt großes Interesse an den Baumaßnahmen am Kapellenplatz und den geplanten Maßnahmen am Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer. Am Tag der Städtebauförderung, konnten sich Besucher der Wallfahrtsstadt über den aktuellen Stand der Stadtkernerneuerung informieren.

Mit dem Kapellenplatz und dem Peter-Plümpe-Platz gibt es gleich zwei Maßnahmen, die gerade in der Umsetzung beziehungsweise Planung sind. Der Kapellenplatz wird bereits seit Oktober vergangenen Jahres umgebaut. Mittlerweile sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass das neue Aussehen des Platzes schon zu erkennen ist. Da viele Besucher Interesse an den Bauarbeiten zeigen und immer wieder Fragen stellen, war am Kapellenplatz ein Infopavillon aufgebaut, an dem Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadtwerke Rede und Antwort standen. Es gab aber nicht nur Fragen, sondern auch Lob, dass der Charakter des Platzes erhalten bleibt und die Begehbarkeit deutlich verbessert wird, teilt die Stadt mit. Auch waren die Menschen vom zügigen Verlauf der Bauarbeiten positiv überrascht.

Ein echter Hingucker, nicht nur für die Kinder am Tag der Städtebauförderung, war „Grubi“ das Baustellenmaskottchen, das am Kapellenplatz sowie in der Busmann- und Hauptstraße unterwegs war. „Grubi“ verteilte Luftballons und Baustellenplätzchen und Rabattmarken für die Gastronomie. Janek Wienhusen, der zum ersten Mal in die Rolle des „Grubi“ schlüpfte, freute sich über die vielen Fotos, die mit ihm als Baustellenmaskottchen gemacht wurden – auch wenn bei den sommerlichen Temperaturen der Einsatz im Maulwurfkostüm eine schweißtreibende Angelegenheit war.