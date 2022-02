Fensterkarneval in Geldern und Biwak in Pont : Die Narren sind wieder los

Geldern Seit Beginn der Pandemie wurde es im Gelderland ruhig um das närrische Treiben. Nun waren wieder Helau-Rufe zu hören: Mit Fensterkarneval und Biwak lebte das Karnevalsfieber am Wochenende endlich wieder auf.

Schon lange hat man keine fröhlichen „Helau“-Rufe mehr gehört, denn auch der Karneval leidet unter der Corona-Situation. Am Samstag sorgten die Karnevals-Kultur-Gesellschaft Geldern (KKG) und der Karnevalsverein Pontifex Maximus für Karnevalsstimmung auf etwas andere Art. Die Gelderner starteten ihren „Fensterkarneval“, in Pont gab es ein Biwak an der frischen Luft.

„Der Fensterkarneval ist ein neues Konstrukt, das es vorher so bei uns noch nicht gegeben hat“, sagt Christiana Fee Plaumann, Präsidentin der KKG Geldern. Konkret bedeute das: Die Zuschauer befinden sich in den Gebäuden, öffnen die Fenster und können Karneval mit einem Programm aus Reden, Tanz und Gesang erleben. „Es geht dabei auch um menschliche Nähe, die wir alle irgendwie brauchen“, meint Gisela Grabowski aus dem KKG-Vorstand. Neben Auftritten vor dem Adelheidhaus in Geldern und dem Altenheim in Sevelen wurden auch junge und alte Patienten aus dem St.-Clemens-Hospital Geldern mit einer bunten Karnevalsshow verzaubert. „Wir möchten positive Impulse setzten damit die Leute schneller gesund werden“, erklärt Plaumann lächelnd. Mit im Gepäck hatte die KKG ihre Prinzessin Melinda I. (Bormann) mit Pagin Zoey, das Komitee sowie ihre beiden Tanzgruppen, die Drachen-Dancer und Drachen-Girlies. Die Freude unter den Karnevalisten über die wieder beginnenden Auftritte ist riesig. „Das ist so schön, wir haben uns alle so gefreut. Und die Mädels sind ganz aufgeregt“, erzählt Ulrike Hebben, Betreuerin der Drachen-Girlies. Dort tanzt auch Prinzessin Melinda I. höchstpersönlich mit. „Diese Session wird anders sein als die vorherigen“, sagt sie in ihrer Rede vor der Kinderstation. Die 12-jährige Tollität freut sich trotzdem sehr, dieses Jahr feiern zu können. „Wir haben zwar keine Karnevalszüge, aber jede Menge Auftritte“, erzählt die Prinzessin begeistert.