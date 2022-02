Fußball-Regionalliga : Chefplaner für eine erfolgreiche Zukunft

Rudi Zedi weiß als langjähriger Profi ganz genau, worauf es im Fußball-Geschäft ankommt. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Sportliche Leiter Rudi Zedi soll die Weichen stellen, dass der SV Straelen langfristig eine gute Rolle in Liga vier spielen kann. In Absprache mit Hermann Tecklenburg kümmert er sich auch um die Trainersuche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Die optimale Zusammenstellung einer schlagkräftigen Mannschaft ist im bezahlten Fußball die Königsdisziplin. Verantwortlich an der Römerstraße ist Rudi Zedi als Sportlicher Leiter des Regionalligisten SV Straelen, der dabei seine ganze Erfahrung aus 18 Jahren Profifußball mit rund 450 Einsätzen in der Zweiten und Dritten Liga in die Waagschale wirft.

„Im Verein gibt es klare Absprachen“, sagt Zedi. „Entscheidungen, wie mit dem Personal verfahren wird, werden in Abstimmung mit unserem Präsidenten Hermann Tecklenburg getroffen, der natürlich meine Einschätzungen einfließen lässt.“ Im Normallfall wird auch der jeweilige Trainer nach seiner Meinung gefragt. Doch da Thomas Gerstner den SV Straelen zum Saisonende verlässt, spielt er im Konzept für die Zukunft keine Rolle mehr.

Info Der VfB Homberg ist kaum noch zu retten Der Gegner SV Straelen gegen VfB Homberg – dieses Duell, das am Samstag um 14 Uhr an der Römerstraße angepfiffen wird, wird wahrscheinlich in der nächsten Regionalliga-Saison nicht mehr auf dem Spielplan stehen. Die Mannschaft aus Duisburg hat als Vorletzter bereits zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das Hinspiel entschied der SV Straelen nach einem Treffer von Cagatay Kader mit 1:0 für sich. Damals saß Rudi Zedi nach der Trennung von Benedict Weekes erstmals als Interimscoach auf der Bank.

Rudi Zedi gibt Einblicke in die Aufgaben eines Kaderplaners. „Ich bin am 1. Juli gekommen und war seitdem bei jedem Training und jedem Spiel dabei. In diesem recht langen Zeitraum habe ich mir ein sehr gutes Gesamtbild von jedem einzelnen Spieler machen können. Hinzu kommt, dass ich mich nahezu täglich mit Hermann Tecklenburg austausche. Gemeinsam machen wir eine Art Bestandsaufnahme. Wir beraten uns, wen wir halten möchten oder von welchem Spieler wir uns trennen sollten. Und dann geht meine eigentliche Arbeit so richtig los“, sagt der Mann, der den Verein möglichst langfristig in der Vierten Liga etablieren soll.

Wenig Arbeit bereiten vor allem die Spieler, die über die laufende Saison hinaus einen Vertrag haben. Dazu zählen Julius Paris, Arlind Shoshi, Jiha Yoo, Toshiaki Miyamoto, Musashi Fujiyoshi und Dacain-Dacruz Baraza. Problematischer wird es da schon bei den Leistungsträgern, deren Verträge auslaufen, die der Verein aber gerne behalten möchte. „Erste Gespräche, die aus meiner Sicht gut waren, sind bereits mit einigen Spielern geführt worden. Weitere folgen noch“, so Zedi. „Und sollte nun ein Spieler diese Zeilen lesen und sich die Frage stellen, weshalb noch nicht mit ihm geredet worden ist, dann kann das auch an mangelnder Selbstreflektion liegen, die wir im Laufe der Saison immer wieder angesprochen haben und die uns als Mannschaft so manchen Punkt gekostet hat.“

Und Rudi Zedi, der ganz genau weiß, wovon er spricht, wird noch deutlicher: „Der eine oder andere Spieler, der sich für sogenannten höhere Aufgaben berufen fühlt, sollte sich vor Augen halten, dass der SV Straelen keine schlechte Adresse in Sachen Fußball ist. Da wäre manchmal auch eine gute Portion Demut angebracht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Top-Mannschaften aus der Regionalliga oder Drittligisten einen Spieler vom SV Straelen auf dem Zettel haben.“ In solchen Fällen pflegt der 47-Jährige die offene Kommunikation. „Meine erste Frage ist eigentlich immer, ob es überhaupt Sinn macht, sich mit dem Spieler über eine Vertragsverlängerung zu unterhalten. Manchmal kann man sich auf diese Weise viel Zeit und Mühe sparen.“Das Thema Neuverpflichtungen kommt für den Sportlichen Leiter eindeutig zu früh.

„Wir haben Februar und fast noch die halbe Saison vor uns. Aber trotzdem soll der Kader für die nächste Spielzeit frühzeitig stehen, damit der neue Trainer bei seinem Start möglichst ideale Arbeitsbedingungen vorfindet. Wenn alles gut läuft, müssen wir im Sommer nur noch punktuell nachbessern.“

Rudi Zedi ist ganz nebenbei auch noch als Scout im Einsatz, schaut sich potenzielle Neuzugänge an und spricht mit Beratern. Unter dem Strich sollen auf dem Mannschaftsfoto des Regionalligisten drei Torhüter, 20 Feldspieler und eventuell noch zwei Perspektivspieler zu sehen sein.

Bei Spielerverpflichtungen soll es sich nach Möglichkeit nicht um Schnellschüsse handeln – diese Auffassung teilt der sportliche Baumeister des SV Straelen mit Vereinsboss Tecklenburg. Zedi ist durchaus ein Freund davon, neuen Spielern auch mal längerfristige Verträge anzubieten: „Viele Neuzugänge benötigen eine gewisse Zeit, um sich im Verein zurechtzufinden. Und man muss ihnen auch die Möglichkeit einräumen, sich zu entwickeln. Das braucht manchmal ganz einfach Zeit und Geduld. Und es wäre ein großer Schritt in Richtung Beständigkeit.“ Aktuell ist an der Römerstraße noch kein Nachfolger von Thomas Gerstner in Sicht. Auch in dieser Angelegenheit hält Zedi Augen und Ohren offen und berät den Präsidenten.