Neubauprojekte mitten im Dorfkern : Pont hofft auf modernen Dorfplatz

Planungsskizze: So stellt sich Architekt Bertold Dams in Zukunft das Drumherum des Ponter Dorfplatzes vor. Foto: Architekt Berthold Dams

Pont Mitten im Dorf wird am Bau von Mehrfamilienhäusern gearbeitet, gegenüber ist gerade ein Haus abgerissen worden. Nun soll auch der Bereich vor der Antonius-Kirche und All Arco neu gestaltet werden.

Rund um den Dorfplatz in Pont ist einiges in Bewegung. Auf dem Gelände des früheren Landgasthauses Mertens („Antik“) wird am Bau von Mehrfamilienhäusern gearbeitet, gegenüber ist gerade ein Haus abgerissen worden. Auch dort entstehen Wohnungen sowie Büroräume. Nun wünschen sich die Ponter, dass auch der Dorfplatz zeitgemäß gestaltet wird. Politische Rückendeckung dafür gibt es schon seit langem: Vor gut 25 Jahren wurde im Rat der Dorferneuerungsplan beschlossen, der sich im vierten Bauabschnitt mit dem Platz vor der Antonius-Kirche befasst.

Gegenüber von All Arco entstehen derzeit zwei Gebäude nach höchsten energetischen Standards mit insgesamt 18 Wohneinheiten. Als Mietwohnungen ab 50 Quadratmeter Größe sollen sie vor allem jungen und älteren Pontern die Möglichkeit bieten, im Dorf wohnen zu bleiben. Bauherr ist Familie Aßmann. „Wir sind keine Investoren im klassischen Sinne“, betont Peter Aßmann. „Wir sind Ponter Bürger, die Interesse an einer guten Dorfentwicklung haben. Als die Gaststätte zum Verkauf stand, wurde auch überlegt, dort Wohnraum für die Mitarbeiter der großen Betriebe zu schaffen. Meine Frau und ich haben uns dazu entschlossen, etwas Gutes für Pont zu schaffen.“

Info Thema steht auf To-do-Liste der CDU Politik Der CDU-Ortsverband Pont mit Ratsherr Egbert Schimke und Ortsbürgermeister Robert Dams hatte im Kommunalwahlkampf das Thema Dorfplatz auf die To-do-Liste gesetzt. Es geht um die Fortsetzung der Dorfkernsanierung aus den 90er Jahren.

Unterstützung habe man beim Architekten Bertold Dams und den Verantwortlichen im Ort wie im Rathaus gefunden. Der „amorphe“ Baustil, der unterschiedliche Höhen vorsieht, passe sich in die dörfliche Bebauung ein. „Unser Projekt kann mit Fug und Recht als ortsbildprägend bezeichnet werden“, so Aßmann. Unterstützung kommt von Ratsmitglied Egbert Schimke (CDU) und Ortsbürgermeister Robert Dams, Paul Mertens vom Heimat- und Förderverein oder Georg Raeth als Anwohner des Platzes. Das Projekt sei eine Bereicherung für das Dorf, es entstehe nun so etwas wie ein Innenhof für die Ponter Vereine und Festveranstaltungen. So wird auch das zweite Neubau-Projekt unter Regie von Andreas Linder bewertet.

Gemeinsam schaut man nun vor allem auf den Platz und die Straße, die laut Georg Raeth in einem katastrophalen Zustand ist. Ein Grundstückstausch zwischen Aßmann und der Stadt Geldern bietet Möglichkeiten, den in Zukunft sicherlich wie auch am Kapuzinerplatz in Geldern ebenerdigen Bürgersteig vor All Arco zu vergrößern, sodass die Gastronomie im Sommer mehr Möglichkeiten für Außenplätze hat. Rund um den Brunnen könnte die Zahl der Parkplätze zwar kleiner werden, aber anderswo könne man auch nicht direkt vor dem Restaurant parken. Insgesamt böte der Ausbau dem Dorfleben und der Infrastruktur große Chancen.