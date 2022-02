Sturm im Kreis Kleve : Rheinbrücke auch am Samstagmorgen noch gesperrt

Foto: Markus van Offern (mvo) 13 Bilder Tief „Zeynep“ trifft den Kreis Kleve

Update Kreis Kleve Sturmtief „Zeynep“ hat den Kreis Kleve getroffen – die Feuerwehren mussten teilweise alle Einsatzkräfte mobilisieren. Am Samstagvormittag soll entschieden werden, wann die Emmericher Rheinbrücke wieder geöffnet werden kann, dort war ein Gerüst umgestürzt.

Von Jens Helmus, Maarten Oversteegen, Sebastian Latzel und Ludwig Krause

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h, Zugausfälle und Probleme mit den Landungen am Airport Weeze – Orkantief „Zeynep“ hielt den Kreis Kleve am Freitag mächtig in Atem. In der Zeit von Freitag, 15.45 Uhr, bis Samstagmorgen um 7.30 Uhr verzeichnet die Polizei Kleve insgesamt 76 witterungsbedingte Einsätze. Neben diversen Gefahrenstellen durch umgekippte Bäume und herabfallende Äste, kam es zu insgesamt neun Verkehrsunfällen mit Sachschaden und einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, der sich in Luisendorf auf der Uedemer Straße ereignete. Eine Person wurde auf dem Mittelweg von einem umstürzenden Baum getroffen, erlitt aber nur leichte Verletzungen.

Die Rheinbrücke Emmerich wurde bereits am Freitagabend gesperrt und ist auch aktuell noch nicht befahrbar. Durch den Sturm waren Gerüstteile auf die Fahrbahn gekippt. Im Laufe des Samstagvormittags soll entschieden werden, wann die Brücke wieder freigegeben wird. Die Reeser Rheinbrücke bleibt weiterhin frei.

Foto: Markus van Offern (mvo) 28 Bilder Sturm sorgt im Kreis Kleve für viele Einsätze

Die Feuerwehr in der Kreisstadt erlebte zunächst einen ruhigen Nachmittag. Doch die Ehrenamtlichen blieben in Alarmbereitschaft: Gegen 15 Uhr besetzte die Freiwillige Feuerwehr bereits die Klever Hauptwache an der Brabanter Straße, um die Leitstelle bei der Koordinierung der Einsätze zu entlasten. Am frühen Abend wurde es dann hektisch. Bis 20 Uhr zählte man 55 Einsätze. 178 Einsatzkräfte waren im Einsatz. „Es ist recht unübersichtlich, wir haben wahnsinnig viel zu tun“, so Pressesprecher Florian Pose.

An der Grunewaldstraße in Reichswalde stürzten zwei mächtige Bäume um, die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Weitere Bäume sorgten für Probleme, doch nicht überall konnten die Feuerwehrleute umgehend für Ordnung sorgen. „Manchmal können wir auch nur absichern, da uns Dachziegel entgegenfliegen“, so Pose. Auf dem Mittelweg in Materborn war ein Mann unter einen Baum geraten und leicht verletzt worden.

Auch die Gemeinde Bedburg-Hau wurde vom Sturm Zeynep getroffen. Bis zum späten Abend musste die Freiwillige Feuerwehr zu 28 Einsätzen ausrücken. Seit dem Nachmittag waren 102 Einsatzkräfte im Einsatz. Vom Standort der Einheit Hasselt an der Kalkarer Straße wurden alle Einsätze gesammelt und koordiniert.

Zum Teil kam es zu erheblichen Beschädigungen an Wohngebäuden. An der Gocher Landstraße wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses abgerissen. Dachteile beschädigten vor dem Haus geparkte Fahrzeuge. Auf dem Alten Schulweg in Schneppenbaum war ein Dach eines Anbaus abgerissen worden. Besonders schwer ist der Schaden an einer Lagerhalle an der Saalstraße. Hier wurden ebenfalls Teile der Dachkonstruktion mit einer Photovoltaikanlage abgerissen. Trümmerteile blockierten die Straße sowie die angrenzende Bahnlinie.

In den überwiegenden Fällen mussten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume und Gefahrenstellen beseitigen. Strom- und Telefonleitungen sind abgerissen. Einige Einsatzstellen wurden lediglich abgesperrt, da der Eigenschutz der Feuerwehr nicht gewährleistet werden konnte.

Im Bereich der Bienenstraße kam es zu einem Blitzeinschlag in eine 10-KV-Stromleitung. Hierdurch kam es zwischenzeitlich zu Stromausfällen in Teilen von Till-Moyland und Louisendorf. Auf der Uedemer Straße in Höhe des Mühlenweg wurde ein umgestürzter Lkw gemeldet. Durch den starken Wind war der Verkaufsanhänger eines Lkw-Gespanns auf die Seite gekippt. Hierdurch kam es auch zu einem Schaden an einem weiteren beteiligten Pkw.

Auch in Goch war am Abend mächtig Blaulicht unterwegs. Gegen 17 Uhr ging es los, in der Spitze waren 130 Einsatzkräfte auf den Straßen aktiv. Alle Löschzüge und Gruppen waren mit dabei. „Die Lage ist unübersichtlich und angespannt. Das Ausmaß ist deutlich größer als am Donnerstag. Wir werden bis tief in die Nacht unterwegs sein“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Torsten Matenaers. Die meisten Anrufer meldeten sich wegen umherfliegender Dachziegel und umgestürzter Bäume bei der Leitstelle. Bei der Feuerwehr stand zwischenzeitlich im Raum, ein Haus an der Roggenstraße zu evakuieren. Das Dach war umgeschlagen, die Bewohner aber konnten im Haus bleiben. Die Schäden dürften jedoch immens sein, so Matenaers.

An der St. Mariä Himmelfahrtkirche in Rees hatte sich das grüne Kupferdachblech an einer Stelle gelöst und war wie ein Teppich nach vorne umgeklappt. Fast wirkte es, als ob an der Kirche eine Plane befestigt war. Die Feuerwehr rückte an und sperrte den Bereich großräumig ab, wie Ordnungsamtsleiter Frank Postulart berichtete. Auch die Verantwortlichen der Kirche wurden informiert. Verletzt worden sei niemand. Auch seien offenbar keine Teile heruntergefallen.

Die Busunternehmen NIAG und Look stellten am Abend den Betrieb ein. Schließlich seien zu viele Straßen im Verkehrsgebiet unbefahrbar, hieß es von den Firmen. Am Samstagmorgen konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die private Nordwestbahn hatte den Zugbetrieb zwischen Kleve und Düsseldorf bereits ab 14 Uhr eingestellt. Die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs gelang wie bereits beim Sturm am Donnerstag nicht. Man habe keine Busunternehmen gefunden, die bereit waren, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen, so das Unternehmen.

Die Zugstrecke RE19 zwischen Düsseldorf und Arnheim wurde derweil unverändert befahren. Allerdings endeten die Züge in Emmerich, nach Zevenaar und Arnheim ging es ab dem frühen Nachmittag nicht mehr. Am Emmericher Bahnhof waren einige niederländische Reisende gestrandet. Hintergrund ist, dass die NS (Nederlandse Spoorwegen) den Bahnverkehr im Königreich bereits um 14 Uhr gänzlich eingestellt hatte.