Vergrößerung am St.-Antonius-Haus : Neue Tagespflege mit 14 Plätzen startet Betrieb in Sevelen im April

Sevelen Am St.-Antonius-Haus in Sevelen entsteht eine Tagespflegeeinrichtung mit 14 Plätzen.Der Bedarf hat zugenommen, sagt Pflegedienstleiter Thorsten Schulte-Kellinghaus. Die ersten Anfragen gibt es bereits für die neue Einrichtung.

Der Raum ist lichtdurchflutet und gibt den Blick auf den kleinen Park frei, der das St.-Antonius-Haus in Sevelen umgibt. Dort entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Seniorenheim eine Tagespflegeeinrichtung mit 14 Plätzen. Pflegedienstleiter der Tagespflege wird Thorsten Schulte-Kellinghaus, der zu einem Rundgang im neuen Gebäude einlädt.

Das Herzstück ist der helle Raum, in dem in Zukunft gemeinsam gegessen wird und im Laufe des Tages verschiedene Angebote stattfinden werden. Denkbar ist zum Beispiel eine Gymnastikrunde, bei schönem Wetter geht es raus zu einem Spaziergang. Als Rückzugsort gibt es einen Ruheraum mit Relaxsesseln. Kleinere Speisen wie Suppen oder Kuchen sollen gemeinsam mit den Gästen hergestellt werden. Das Mittagessen kommt von der eigenen Küche im St.-Antonius-Haus. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr. Wer möchte, kann einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Es gebe eine Kooperation mit dem Hexenland-Taxi, erklärt Schulte-Kellinghaus.

Zielgruppe für die Tagespflege sind ältere Menschen, die zum einen Sozialkontakte suchen, aber auch demenziell veränderte Menschen. Mit der Tagespflege versuche man Angehörige zu entlasten, die berufstätig sind oder den Tag Pause nutzen, um etwa den Wocheneinkauf zu machen, erklärt Schulte-Kellinghaus. Gebucht werden kann tageweise, also niemand muss fünf Tage lang dorthin gehen. Der Bedarf an Tagespflege sei in den vergangenen Jahren auf jeden Fall gewachsen, sagt Schulte-Kellinghaus. Die ersten Anfragen für die neue Tagespflege in Sevelen gebe es schon. Nach der Eröffnung am 1. April soll es auch einen Tag der offenen Tür geben, um die Einrichtung den Menschen im Ort vorzustellen, das sei aber in der momentanen Corona-Lage noch nicht denkbar.