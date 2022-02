Bauen in Düsseldorf : Neues Pflegeheim der Franzfreunde liegt voll im Zeitplan

So soll das Klara-von-Assisi-Haus am Rather Broich aussehen. Visualisierung: Franzfreunde Foto: Plassmeier GmbH

Düsseldorf Am Montag wurde am Rather Broich Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Es wird 76 vollstationäre Pflegeplätze für Senioren und zusätzlich zehn Apartments und eine Wohngruppe mit sechs Plätzen für obdachlose Menschen geben.

Die Franzfreunde feiern einen besonderen Moment: Der Rohbau des bisher größten Neubauprojektes ist fertiggestellt. Das wurde ganz traditionell am Montagnachmittg mit einem Richtfest für das Klara-von-Assisi-Haus am Campus Rather Broich gefeiert. Hier entstehen 76 vollstationäre Pflegeplätze für Senioren und zusätzlich zehn Apartments und eine Wohngruppe mit sechs Plätzen für obdachlose Menschen. „Wir freuen uns sehr darüber, schon bald pflegebedürftigen Senioren sowie obdachlosen Menschen neuen Lebensraum mit professioneller Pflege und individueller Begleitung und Beratung anbieten zu können. Damit leisten die Franzfreunde einen großen Beitrag zur Linderung des Pflegenotstandes und einen Beitrag für die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe“, erläutert Geschäftsführer Peter Hinz.

Frank Johannes Hensel, Diözesan-Caritasdirektor für das Erzbistum Köln, sprach das Grußwort, Weihbischof Ansgar Puff segnete den Neubau. Geschäftsführerin Evelyn Floryszczak erklärt: „Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Damit liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Nach der gerade fertiggestellten Tagespflege Prinz-Georg in Pempelfort ist das Klara-von-Assisi-Haus das zweite außergewöhnliche Projekt der Franzfreunde in den vergangenen zwei Jahren, das termingerecht und im geplanten Budget fertiggestellt werden wird.“ Die Kosten belaufen sich laut Peter Hinz auf 13,5 Millionen Euro inklusive Innenausstattung.