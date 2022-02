Nachruf : Abschied von Dorothee Büsse

Düsseldorf Die Künstlerin und „Retterin“ des Gerresheimer Bahnhofs starb mit 56 Jahren. Die Mitbegründerin des Vereins „Haltepunkt Gerresheim“ wurde jetzt auf dem Waldfriedhof beigesetzt.

Die Künstlerin Dorothee Büsse ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sie wurde jetzt begleitet von vielen Düsseldorfern auf dem Waldfriedhof in Gerresheim beerdigt. Büsse gründete, zusammen mit dem ebenfalls früh verstorbenen Salim Kureishy, den Verein „Haltepunkt Gerresheim“ und hat damit wesentlich zur Rettung des historischen S-Bahnhofs beigetragen. Das Gebäude lag ihr am Herzen; dort hatte ihre Großmutter seinerzeit die erste Bahnhofsgastronomie Düsseldorfs betrieben.

Das Projekt „in FlaGGranti“ mit den 50 Kunstflaggen war spektakulär. Die bedruckten Flaggen wurden in Gerresheim und im Ruhrgebiet ausgestellt. Ein Lastkahn verschiffte diese auf dem Rhein-Herne-Kanal von Recklinghausen nach Duisburg, wo sie im Deutschen Museum für Binnenschifffahrt präsentiert wurden. Unvergessen ist auch ihre Vogelhäuschen-Aktion, die 2019 im Kulturbahnhof startete. Die hölzernen Nistkästen wurden von Käufern überall im Stadtgebiet auf Balkonen und in Gärten angebracht – ein wahrhaft exemplarischer Beitrag zur Artenvielfalt. Doros Kunst war im besten Sinne gesellschaftlich relevant, sie wollte am Gemeinwesen mitwirken – obwohl man es ihr nicht immer leicht gemacht hat. In einem Katalog hat sie folgendes geschrieben: „Wir Kunstschaffenden begreifen uns als Bürgerinnen und Bürger, die selbst aktiv sein wollen, die sich verantwortlich fühlen und für das Allgemeinwohl eintreten.“