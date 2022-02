Kampf gegen den IT-Fachkräftemangel : Neue Programmierschmiede eröffnet im Medienhafen

Das neue Studienzentrum an der Speditionsstraße Foto: Ironhack

Medienhafen Nach mehreren Standorten im In- und Ausland will die Coding-Schule Ironhack jetzt auch von Düsseldorf aus IT-Fachkräfte für morgen ausbilden. Vor allem aus von der Pandemie besonders hart getroffenen Branchen gibt es großen Zulauf.

Ironhack, eine international agierende Coding-Schule mit Standorten unter anderem in Madrid und Berlin, will jetzt auch in Düsseldorf etwas gegen den IT-Fachkräftemangel unternehmen. Im neuen Fortbildungszentrum an der Speditionsstraße, aber auch online werden Weiterbildungen angeboten in Bereichen wie Web Development, UX/UI Design, Data Analytics und Cybersicherheit – auch für Quereinsteiger.

Das Interesse an den zertifizieren Programmen sei gerade in NRW groß, daher habe man sich zu einem Standort in Düsseldorf entschieden. Unter den Bewerbern seien viele aus dem Pflegebereich, Uni-Abbrecher oder auch solche aus den von der Pandemie besonders hart getroffenen Branchen wie Gastronomie, Reise- oder Eventbranche. „Durch unsere Weiterbildung und die nachfolgende Hilfe, einen Job in der Tech-Branche zu finden, waren wir natürlicherweise ein gefragter Partner für jeden, der durch die Pandemie vor einen Karrierewechsel gestellt wurde“, sagt Diana Blaum, die für das Wachstum in Deutschland verantwortlich ist. So gebe es Partnerschaften mit Unternehmen wie Google, Telefonica, Rocket Internet oder VISA. Gespräche würden zudem mit Start-ups und anderen Konzernen laufen. Als größten sogenannten Hiring-Partner in der Region habe man gerade DKV Mobility für sich gewinnen können.

Diana Blaum ist zuständig für das Wachstum in Deutschland. Foto: Ironhack

In der IT-Branche gibt es seit Jahren einen Fachkräftemangel. Laut Branchenverband Bitkom gab es im vergangenen Jahr mehr als 80.000 offene IT-Stellen in Deutschland. Seit der Corona-Krise hat sich durch die rasante Digitalisierung von Unternehmen die Nachfrage nach qualifizierten Software- und IT-Profis nochmals deutlich erhöht.