Prozess in Düsseldorf : Versuchter Totschlag am eigenen Baby – Schülerin schuldig gesprochen

Eine Schülerin ist in Düsseldorf schuldig gesprochen worden, ihr Baby über einen Zaun in ein Gebüsch geworfen zu haben. Das Landgericht verurteilte die 17-Jährige am Montag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Eine Haftstrafe erhielt sie in dem Jugendstrafverfahren aber nicht.