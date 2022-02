Kommunalpolitik in Düsseldorf : Flink-Lager sorgt weiter für Ärger

Düsseldorf Sogar ein Verbot nach holländischem Vorbild könnte jetzt eine Option sein. Auch eine mögliche Temporeduzierung für die Düsseldorfer Straße ist Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung 4 am 16. Februar.

Nach der coronabedingten Absage der Sitzung im Januar kommen die Mitglieder Bezirksvertretung 4 (Oberkassel, Niederkassel, Heerdt, Lörick) am Mittwoch, 16. Februrar, ab 15 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr zusammen. Dann wollen die Grünen mit einem Antrag erreichen, dass dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss empfohlen wird, die Düsseldorfer Straße zwischen der Belsenstraße und dem Kaiser-Wilhelm-Ring zur Tempo-30-Zone zu machen.

Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone wurde bereits mehrfach in den letzten Legislaturperioden in der linksrheinischen Bezirksvertretung behandelt. Zuletzt in einer Sitzung im September 2019, als der Prüfantrag mehrheitlich von CDU und FDP mit der Begründung abgelehnt wurde, dass der Zeitpunkt nicht richtig sei. Damals hieß es laut Antrag, für die Umsetzung sei die Fertigstellung des Verkehrskonzeptes Heerdt/Oberkassel abzuwarten. Dies werde mit der Eröffnung der Brücke am Heerdter Lohweg im Laufe des Jahres nun der Fall sein, und mit den Planungen zur Tempo-30-Zone könne begonnen werden, so die Grünen. Für sie stellt Tempo 30 die einfachste und kostengünstigste Lösung zur Lärmminderung dar. Weitere Vorteile seien die Verringerung der Unfallgefahr, die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und die Verbesserung des Verkehrsflusses.