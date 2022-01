Serie – Armut in Deutschland : „Kirchen sollten Gebäude für Obdachlose freigeben“

Interview Düsseldorf Die Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa sieht Armut in Deutschland als schweres Problem, das gerne unterschätzt und missachtet wird. Auch der neuen Ampel-Koalition, die Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen will, fehle ein schlüssiges Programm.

Person Eva Welskop-Deffaa wurde 1959 in Duisburg geboren. Sie studierte Volkswirtschaft in München. Sie beschäftigt sich vor allem mit Fragen der Gleichstellung und den Lebenslagen minderprivilegierter Schichten. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Welskop-Deffaa Unsere Anstrengungen gehen dahin, positiv auf die Menschen zuzugehen, sei es durch neue Videobotschaften, Informationen in leichter Sprache, Einsatz von Impfmobilen oder Impf-Aktionen in Kirchen – wir müssen nah dran bleiben und Ängste ernstnehmen. Es nutzt nichts, die Leute zu beschimpfen, die jetzt noch zögern und zaudern.

Was halten Sie von verpflichtenden Aufklärungsgesprächen zur Impfung, so wie es die Psychologin und Autorin der Cosmo-Studie zur Impfbereitschaft, Cornelia Betsch, vorschlägt?

Welskop-Deffaa Über die Definition von Armut lässt sich lange streiten. Das führt in der Praxis nicht weiter. Es ist aber offensichtlich, dass es in Deutschland Armut gibt, die schmerzt. Und die dürfen wir nicht akzeptieren. Wer seine Wohnung wegen Krankheit oder Scheidung verliert, ist ab diesem Zeitpunkt massiv von einer dauerhaften Armut bedroht. Da beginnt der Teufelskreis der Armut. Sie können kein Konto mehr eröffnen, Ihre Unterlagen nicht verwahren, sich schlecht gegen Krankheiten schützen. Diese Teufelskreise, diese Verstetigung der Armut, das treibt uns als Caritasverband besonders um.

Es gibt so viele Stellen, die sich um solche Menschen kümmern – die kirchlichen und freigemeinnützigen Wohlfahrtsverbände, private und konfessionelle Initiativen, die Sozialämter der Kommunen. Warum ist das weiterhin ein so großes Problem?

Welskop-Deffaa Das ist ein Ansatz, für Wohnungen, aber auch für Orte der Begegnung. In Städten wie Seattle oder Oslo können Obdachlose in Bibliotheken Schach spielen, wo gleichzeitig Kinder ihre Hausaufgaben machen. Die Förderung von Bibliotheken als offene Orte steht ebenfalls im Koalitionsvertrag. Das gibt Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel. Auch Kirchen sollten Gebäude, die sie nicht mehr nutzen, für Obdachlose freigeben. In Frankfurt etwa leben Suchtkranke in einem ehemaligen Pfarrhaus. Ähnliche Beispiele gibt es auch in anderen Städten.