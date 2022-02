Wirschaft in der Landeshauptstadt : Weniger Förderkredite der KfW flossen nach Düsseldorf

Wirschaft in der Landeshauptstadt

Düsseldorf In der Landeshauptstadt kam im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an. Die Corona-Unternehmerkredite sanken auf weniger als ein Zehntel.

Deutlich weniger Förderkredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind im vergangenen Jahr in Düsseldorf bewilligt worden. Insgesamt flossen 539,7 Millionen Euro an Kreditzusagen und Zuschüssen in die Landeshauptstadt, wie aus einer Aufstellung der KfW hervorging. Im Vorjahr hatte das Gesamtvolumen der KfW-Förderkredite für Düsseldorfer Projekte und Maßnahmen noch rund 971 Millionen Euro betragen.