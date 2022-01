Schulbau in Düsseldof : Richtfest am Wim-Wenders-Gymnasium

Richtfest am Wim-Wenders-Gymnasium

Schulbau in Düsseldof

Düsseldorf Die Schule erhält für rund 49 Millionen Euro neue Räume und eine Dreifachturnhalle. In einem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Ausbau des Wim-Wenders-Gymnasiums schreitet voran. Nachdem vor einem Jahr Grundsteinlegung war, konnte nun Richtfest für das neue Schulgebäude mit Wettkampfsporthalle an der Schmiedestraße gefeiert werden. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) sprach von einem Leuchtturmprojekt im Düsseldorfer Schulbau. „Mit flexiblen Raumclustern, einer multifunktional nutzbaren Sporthalle und moderner technischer Ausstattung wird an der Schmiedestraße ein zukunftsfähiger Schulstandort errichtet“, sagte Keller. Rund 49 Millionen Euro werden investiert. Die Arbeiten an der Gebäudehülle werden voraussichtlich bis März 2022 abgeschlossen sein, danach folgen die Ausbauarbeiten. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 geplant.